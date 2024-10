Confirman la muerte de una madre y su bebé que se encontraban desaparecidos en Paiporta por la DANA

Se ha confirmado la muerte de Lourdes María García, de 34 años de edad, junto a su bebé, Angeline, de tres meses, que fueron sorprendidos por la DANA en Paiporta (Valencia). Su marido, Antonio Tarazona, de 59 años de edad, logró sobrevivir al temporal, aunque ahora tendrá que afrontar la trágica pérdida de su familia. Tanto la madre como el bebé formaban parte de la lista de los múltiples desaparecidos a causa de la DANA, y en las últimas horas se han confirmado ya forman parte de los más de 95 fallecidos que ha dejado el temporal.

Los tres fueron sorprendidos el martes por la noche por una rotonda de agua en una rotonda cuando se encontraban cerca de su vivienda y la de un familiar, al que fueron a visitar. Ellos sabían que venía un temporal, aunque no de estas dimensiones y que llegara tan rápido. Antonio ayudó a Lourdes y al bebé a subirse encima del coche, con el objetivo de protegerles de las inundaciones que se estaban produciendo. Sin embargo, a Antonio se lo llevó la riada. Finalmente fue rescatado y localizado en la madrugada de este miércoles. Cuando fue arrastrado por la riada pudo agarrarse a una valla para que la corriente no lo arrastrara más. Con rasguños en la rodilla y sin lesiones graves, pudo ser trasladado a uno de los dos polideportivos de Paiporta, que están funcionando como refugios para todos aquellos que han sido afectados por la DANA, y a la espera de que puedan se puedan encontrar más desaparecidos.

Una de las amigas de Lourdes ha confirmado el fallecimiento de la madre y de su bebé. «Por desgracia nos acaban de confirmar que Lourdes y la bebé han aparecido esta mañana muertas y que gracias a la difusión un policía que las había encontrado se ha puesto en contacto con nosotros y nos lo ha confirmado. Hoy hay dos ángeles más en el cielo. Gracias a todos», ha señalado en las redes sociales.

Antonio Tarazona llegó al refugio preguntando dónde estaban su mujer y su bebé y tuvo que ser tranquilizado por un agente de la Guardia Civil debido a que cada vez se estaba poniendo más nervioso. Su relato a las autoridades que le rescataron fue estremecedor. «Yo conseguí salir del coche y cuando intenté sacar al bebé la corriente me llevó y tropecé con algo. El coche se fue por otro lado y vi a mi mujer y al bebé pidiendo auxilio desde el techo, pero ya no vi más. En 15 minutos pasamos de tener el piso seco a tener los coches flotando, yo pude llegar a la rotonda. Iba a intentar salir y cogi a la chiquilla, pero la corriente me separó del coche, me desplazó varios metros. El coche estaba anclado a una señal, pero se movió. Y vi cómo se las llevaba», afirmó tras llegar al refugio y tras haber sido rescatado. Por desgracia, en las últimas horas se han confirmado la muerte de su mujer y de su bebé. La tragedia de la DANA sigue azotando a la Comunidad Valenciana, mientras se siguen intentado encontrar a las decenas de desaparecidos.

Buscan a los desaparecidos

Este jueves los servicios de búsqueda pondrán el foco en Chiva y Paiporta, dos de las localidades más afectadas por la peor riada del siglo en Valencia. Estos son dos de los municipios que quedan por descombrar y, teniendo en cuenta las imágenes aterradoras vistas en la jornada del martes, todo hace indicar que se encontrarán medio centenar de personas fallecidas entre los desaparecidos por la DANA. Así que Valencia se prepara para otra jornada de llanto y drama justo en el día en el que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo​ visitarán el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana.

Los Servicios de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana esperan que el número de fallecidos por la DANA de Valencia llegue a 150. A última hora del miércoles había 92 víctimas mortales confirmadas y todo hace indicar que durante la jornada del jueves estos dígitos aumentarán confirmando los peores presagios de los responsables encargados de dirigir las tareas de búsqueda con Carlos Mazón a la cabeza. Durante las próximas horas se irán confirmando más fallecidos ya que quedan por descombrar las localidades de Chiva y Paiporta, dos de las más afectadas.

Valencia y los pueblos colindantes que han sido los más perjudicados por la peor riada de la historia de la ciudad siguen llorando a sus víctimas. Y todo hace indicar que en las próximas horas los fallecidos superarán los 150, según temen los Servicios de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. A primera hora del jueves, y después de toda una noche trabajando a destajo, con la luz del día han comenzado las labores de búsqueda de las decenas de personas que siguen desaparecidas desde el pasado miércoles… y lo más seguro es que se levanten más cadáveres.