Dramáticas imágenes de una residencia en Paiporta inundada con los ancianos atrapados por el agua

La DANA está causando estragos en todo el Levante español y está dejando imágenes dramáticas en toda la Comunidad Valenciana, como es el caso de una residencia de ancianos en Paiporta (Valencia), donde se han vivido momentos de tensión tras haberse inundado casi por completo en su interior, superando el agua el metro de altura. Los residentes y los empleados del centro han visto como el agua les ha llegado hasta la cintura. El que ha grabado esta escena se trata de uno de los cocineros, que se ha subido a una mesa para registrar este momento tan dramático. Los residentes han vivido con angustia y terror esta inundación, algunos de ellos en silla de ruedas. Se desconoce hasta el momento si hay víctimas mortales. En toda la región se han superado los 60 muertos.

«Un familiar que trabaja de cocinero en una residencia en Paiporta, me envía como se desborda el río y el momento en que el agua entra en la residencia con mas de un metro de altura. Han podido ir subiendo a los ancianos a plantas superiores pero hay 7-8 ancianos sin localizar», señala uno de los usuarios que han difundido este vídeo en las redes sociales. No ha sido la única residencia de la Comunidad Valenciana que ha sufrido los estragos de la DANA.

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, ha afirmado que en esta localidad hay «decenas de muertos» por los efectos de la DANA, aunque prefiere no dar un número exacto. «La situación es trágica, estamos absolutamente incomunicados. La UME y la Policía están abriendo acceso y atendiendo a los heridos. Son decenas de muertos. Muchas personas que vivían en plantas bajas. Paiporta no se inunda nunca, nunca ha tenido ese problema y la gente no estaba preparada. Hay mucha gente que les pilló sacando el coche», ha afirmado Albalat este miércoles en declaraciones a los medios.

Paiporta se encuentra a unos 10 kilómetros al suroeste de Valencia. La localidad se encuentra «incomunicada» y podría tener «decenas» por los estragos que está dejando la DANA. «No quiero dar una cifra exacta de muertos porque las que me dan van bailando», ha señalado la alcaldesa.

Maribel Albalat ha explicado a los medios que ahora mismo «el pueblo de Paiporta está incomunicado, no funciona nada» debido a los estragos que está causando la DANA. «No tenemos ni agua y estamos intentando abrir vías de comunicación», ha apostillado.

La alcaldesa del municipio se encuentra en el puesto de mando junto a la Guardia Civil y la UME, cuyos efectivos «trabajan en priorizar la atención de los heridos», unos pocos, según ha dicho. «Fallecidos en Paiporta hay decenas. Me van dando números pero las cifras bailan y prefiero no decir un número exacto», ha explicado la regidora.

Albalat ha indicado que las personas que no localicen a familiares en Paiporta han de dirigirse a la Comandancia de la Guardia Civil en la calle Calamocha de Valencia. «Pero que no se asusten, Paiporta está incomunicada. La gente se está organizando pero no hay ninguna comunicación», ha zanjado.

Más de 60 muertos

La DANA que asola la Comunidad Valenciana y muy especialmente la provincia de Valencia se ha cobrado ya 62 muertos, según el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que ha reunido los datos aportados por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y Emergencias. La cifra es provisional. De hecho, según han transmitido otras fuentes a OKDIARIO, la cifra final podría superar el centenar. Ahora mismo, se está procediendo al levantamiento e identificación de esas víctimas.

El total de víctimas mortales en España es de 63: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha informado de que una anciana que quedó atrapada en su casa de Mira (Cuenca) ha fallecido. También ha señalado que en Letur (Albacete) seis personas continúan desaparecidas.

La DANA se ha cebado especialmente con Torrent, la localidad más grande de la provincia de Valencia tras la capital, de la que la separan poco más de 14 kilómetros. Dos ríos se han desbordado y la fuerza del agua ha derribado varias viviendas. Allí, los dispositivos de Emergencias luchan por llegar a zonas aún inaccesibles, que están sin luz y con las comunicaciones cortadas.