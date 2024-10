El nuevo cauce del Turia evita una tragedia en Valencia como la de la riada de 1957, con 300 muertos

Algunos de los más mayores de la ciudad de Valencia están viendo con una rara mezcla de inquietud y alivio el nuevo cauce del río Turia. Recuerdan la gran riada de octubre de 1957 que arrastró la vida de más 300 personas. Ver esta noche el nuevo cauce del Turia, casi llegando a su límite de capacidad, no hace sino respirar ante una certeza: de no haberse desviado el cauce antiguo del río a su paso por la capital, la tragedia se hubiera repetido.

Las imágenes que están subiendo algunos valencianos no pueden ser más elocuentes. Incluso por algunos puntos sí se ha desbordado ligeramente. De hecho, el río Turia, a su paso por la Picaña, a 15 minutos de Valencia por la C-36 ha derrumbado un puente dejando una impresionante imagen.

A ver cuándo habéis visto el río Turia así, por el cauce nuevo, paralelo a la V-30… pic.twitter.com/3xQNT3hGHZ — Guadalupe Viejo Escribano (@Guada_VET) October 29, 2024

El rio nuevo cauce del rio Turia al 100% de capacidad desbordado en algunos puntos… Pensar que he pasado por ahi y he subido por el puente de picanya porque he visto todo el tráfico parado…que miedo. pic.twitter.com/gLpT4Uvc94 — Adrián (@adrian14vlc) October 29, 2024

Las consecuencias de la Riada de 1957 fueron devastadoras. Se estima que hubo entre 300 y 400 muertos y más de 1.700 personas se quedaron sin vivienda. Fue una tragedia que determinó el futuro del diseño de Valencia.

La primera zona afectada fue el barrio de Campanar, pero también quedaron muy dañadas otras zonas como los poblados marítimos. Hoy en día aún se pueden ver las marcas de hasta dónde llegaron las aguas en muchos puntos de la ciudad, que iba desde 40 centímetros en Avenida del Reino, más de 3 metros en el Parque del Parterre en pleno centro y hasta más de 5 metros en la calle Doctor Oloriz.

Las consecuencias de la riada fueron muy graves, ya que aparte de días incomunicados, sin apenas asistencia en muchas zonas de la ciudad. Después de la riada, un mar de lodo, fango y animales muertos inundó la ciudad y se tardó tiempo en que volviera a un estado normal.

Como consecuencia de la riada, el gobierno de Franco y las autoridades locales empezaron a plantear soluciones. Al final se optó por el denominado Plan Sur, que desvió el cauce del río al sur de Valencia, dotándolo de una capacidad de 5.000 metros cúbicos de agua, comparado con 3.700 metros cúbicos la que produjo la riada del 57, por lo que esperemos la ciudad permanezca así y las aguas no vuelvan a su cauce.

Pero otras zonas de la provincia y la Comunidad Valenciana no han corrido la misma suerte. Desgraciadamente la Dana ha dejado muertos en un número que no se puede concretar, dado que las autoridades no lo han hecho a la hora de redactar estas líneas. Sí se sabe que el primer muerto se ha producido en Massanassa. Se trata de un hombre que ha quedado atrapado en un garaje anegado

El hombre quedó atrapado en el ascensor cuando bajaba a ese mismo garaje. La Guardia Civil continúa la búsqueda, por otra parte, del camionero desaparecido en otra localidad valenciana, en este caso La Alcudia, en pleno temporal. Este hombre no responde a las llamadas ni se ha puesto en contacto con sus familiares, amigos o conocidos.

La situación en la provincia de Valencia es gravísima, con numerosas personas atrapadas a la espera de que los servicios de emergencias puedan acceder a las zonas donde se encuentran.