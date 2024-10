Última hora de la DANA, en directo: fallecidos y daños por las riadas

La DANA está causando estragos en todo el Levante español. La Comunidad Valenciana es una de las más afectadas con cauces desbordados, edificios derrumbados y carreteras cortadas. Además, el presidente Carlos Mazón ha informado de que hay un número por determinar de víctimas mortales tras el derrumbe de un edificio en Torrent.

Efectos de la DANA

Los servicios de Emergencias y Rescate han comenzado a llegar a lugares a los que hasta ahora no habían podido acceder. Emergencias ha atendido este martes más de 10.000 llamadas.

Allá donde no se ha podido acceder, aún «están todos los efectivos preparados y listos», según ha explicado Carlos Mazón. Esos lugares a los que no se ha podido llegar son lugares donde hay colapso en las comunicaciones o bien zonas anegadas. No obstante, el presidente valenciano ha lanzado un mensaje a esas personas que están esperando ayuda: «Que sepan que se va a poder acceder».

La DANA deja varios muertos

La DANA que azota Valencia se cobraba su primera víctima mortal este martes por la tarde. Se trata de un hombre que ha muerto en la localidad valenciana de Masanasa, en la Huerta Sur, cuando ha bajado a su garaje par conocer cómo se encontraba su propio vehículo. El hombre quedó atrapado en el ascensor cuando bajaba a ese mismo garaje.

De momento se desconoce el número exacto de muertos. En su comparecencia nocturna, el presidente de la Generalitat Valenciana ha confirmado que, además de la víctima mortal de Masanasa, hay más fallecidos a causa de la DANA. «Hay cuerpos sin vida y, desafortunadamente, siguen apareciendo», manifestaba Carlos Mazón. El presidente valenciano confesaba además que no puede dar más detalles porque algunos de los familiares de los fallecidos aún no conocen que sus allegados han muerto en el temporal.

Desaparecidos entre Valencia y Albacete

La DANA también ha dejado un número indeterminado de desaparecidos. De momento se tiene constancia de seis en Albacete, y uno en Valencia.

Los medios de Albacete informan de que bomberos de rescate de la Diputación de Albacete y un helicóptero de la Guardia Civil tratan de encontrar a seis personas que están «no localizadas» tras las fuertes lluvias en Letur (Albacete), que han provocado el desbordamiento del arroyo y que una tromba de agua haya arrasado el casco urbano del municipio. Los dos desaparecidos son trabajadores municipales que iban a bordo de un vehículo.