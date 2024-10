Mazón confirma más fallecidos por la DANA que azota Valencia: «Hay cuerpos sin vida»

El presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha confirmado ya en la madrugada de este miércoles que hay más fallecidos a causa de la DANA que azota la Comunidad Valenciana. «Hay cuerpos sin vida y, desafortunadamente, siguen apareciendo», ha manifestado Carlos Mazón. El presidente valenciano ha manifestado además que no puede dar más detalles porque algunos de los familiares de los fallecidos aún no conocen que sus allegados han muerto en el temporal. Mazón ha adelantado que la noche «va a seguir siendo muy larga».

Mazón ha manifestado que los servicios de Emergencias y Rescate han comenzado a llegar a lugares a los que hasta ahora no habían podido acceder. Emergencias ha atendido este martes más de 10.000 llamadas.

Allá donde no se ha podido acceder, aún «están todos los efectivos preparados y listos», según ha explicado Carlos Mazón. Esos lugares los que no se ha podido llegar son lugares donde hay colapso en las comunicaciones o bien zonas anegadas. No obstante, Mazón ha lanzado un mensaje a esas personas que están esperando ayuda en esos lugares: «Que sepan que se va a poder acceder». Y ha advertido que si no se ha llegado «no es por falta de medios ni de capacidad, porque la capacidad está. Toda. Es un problema de acceso».

El presidente valenciano ha querido trasladar a todas esas personas «un mensaje de calma, de paciencia y de fuerza, que sabemos que es difícil. Porque a dónde no se ha podido llegar es porque es absolutamente imposible».

También, ha asegurado que la situación de la presa de Forata «está estabilizada. El nivel del agua ha comenzado a descender y, por tanto, no hay peligro desde la presa».

Además, ha aconsejado a las personas que están viendo que no llueve «que sigan buscando los lugares más altos, porque no significa que aguas arriba pueda llover». Mazón ha adelantado que «va a seguir lloviendo en muchas zonas».

El presidente de la Generalitat ha explicado que está hablando con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la Comunidad Valenciana. Si bien, con algunos de ellos «no estamos pudiendo comunicar por el problema que seguimos teniendo con las coberturas». Y ha vaticinado que «va a llegar algún momento en que el papel de los alcaldes va a ser fundamental». Sobre todo, a primera hora de este miércoles por la mañana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido abrir el complejo de La Petxina como centro de recepción para personas que no pueden acceder a sus viviendas o que están siendo evacuadas. Allí, hay voluntarios de Cruz Roja, Policía Local y personal del Ayuntamiento.

Cientos de personas, por otra parte, se encuentran en la Esación Joaquín Sorolla, de Valencia. Son los afectados por las cancelaciones de los trenes de Alta Velocidad con Madrid, pero también con otros destinos.

Los Departamentos de Salud de Requena y de la Ribera han enviado mensajes a los usuarios para que sólo acudan aquellos a los que sea imprescindible atender. La consigna es que, en la medida de lo posible, los valencianos no salgan de sus casa hasta que no pase el peligro.