¿Deportista? Los auriculares soundcore AeroFit Pro son tus aliados

La combinación de la práctica deportiva y escuchar música o podcasts es de lo más habitual. Ante este panorama, los nuevos auriculares de la firma. soundcore, los AeroFit Pro, se perfilan como una propuesta de valor caracterizada por la calidad del audio. Este es mi veredicto tras un tiempo intenso de prueba.

soundcore AeroFit Pro: control total

Lo primero que llama la atención cuando recibimos el artículo es que se trata de un producto muy compacto en la forma en que la caja alberga la pareja de auriculares. Además, dentro del embalaje encontramos el cable de carga y una diadema extensible con la que podemos conectar ambos auriculares, por si no deseas llevarlos sueltos. La caja es de un tamaño generoso, por lo que si la llevas a la calle en el bolsillo va a abultar bastante. En la parte inferior encontramos la ranura de carga USB-C.

La apertura de la caja de carga permite apreciar ambos auriculares, que en el caso de la unidad recibida son de color White Frost, un blanco apagado muy bonito con la serigrafía en color naranja. Para disfrutar al máximo de los auriculares simplemente hay que descargar la aplicación para iOS o para Android y realizar el proceso de emparejamiento. Automáticamente podrás comenzar a utilizar los auriculares. Estos auriculares tiene un tacto peculiar al contar con un acabado suave y agradable cuando los tienes en las manos.

Es interesante reseñar que la aplicación permite un control total sobre todo lo que escuchamos. Por ejemplo, puede saber cuál es el estado de carga de los auriculares, activar el modo de Audio Espacial y cómo deseas percibirlo o bien, acceder al ecualizador para ajustar la escucha según tus gustos. En este sentido me ha resultado una aplicación bastante completa, y además, está perfectamente traducida al castellano y la información es muy clara. Algo de agradecer, ya que no todas las marcas cuidan este tipo de detalles.

Colocación y sensaciones

Si bien a la mano, los auriculares no son nada pesados, una vez que te lo colocas en la oreja esa sensación se agradece. El ajuste puede variar según la forma de tu pabellón auditivo, pero nos encontramos con la ventaja de que es la propia marca la que nos indica a través de su manual de usuario cuál es la colocación correcta. En mi caso no encontré demasiada dificultad para ajustarlos y la sensación es al principio algo extraña, ya que estoy habituado a los auriculares tipo in-ear. Sin embargo, esa sensación de extrañeza desaparece a medida que los vas utilizando.

Lo que realmente importa de unos auriculares de calidad como estos es la calidad del sonido y en ese sentido, los soundcore Aerofit Pro han sido una sorpresa muy agradable. Se escucha realmente bien, con un sonido claro y muy bien definido. Gracias a las opciones de personalización que ofrece la aplicación puedes ajustar totalmente a tu gusto la escucha, ya que evidentemente no es lo mismo el tipo de matices que tenemos con una gran orquesta que con una banda de rock o un podcast. El audio espacial real y la compatibilidad con la tecnología LDAC hacen de este producto una propuesta de valor, ya que los efectos de audio están muy bien conseguidos.

Particularmente, cuando pruebo unos auriculares, me gusta apreciar cómo ha sido el trabajo en las diferentes frecuencias. En este caso, los graves potentes gracias a los transductores sobredimensionados de 16,2 mm, lo que permite escuchar la frecuencias más bajas de una forma muy clara. Pero además, tanto las medias como las agudas siguen esa tendencia de equilibrio. No hay que negarlo, son unos auriculares que se escuchan realmente bien, cumpliendo perfectamente con las necesidades de cualquier tipo de usuario.

Pero realmente unos auriculares de carácter deportivo muestran su valía es a la hora de salir a realizar un entrenamiento. En mi caso ha sido marcha rápida, y este dispositivo ha demostrado estar a la altura. La razón es bien simple, quedaban perfectamente ajustados a la oreja sin realizar ningún tipo de movimiento. Incluso para deportes de un impacto más elevado, como salir a correr, los soundcore AeroFit Pro demuestran su versatilidad. Desde la marca han realizado un gran trabajo en algo que considero que no es sencillo. Aunque en la caja se incorpora la diadema extensible y la he probado, según mi caso particular, no es necesaria, pero es un detalle por parte de la marca incluirla, para quienes necesiten un ajuste más preciso o bien, realicen alguna actividad de un impacto más elevado.

Una muestra más de su carácter deportivo es que los auriculares son resistentes al agua con protección IPX5 con SweatGuard, por tanto, la lluvia, el polvo o el sudor no son ningún tipo de problema a la hora de utilizarlos. Eso sí, por parte de la marca se recomienda secarlos antes de volver a su estuche de carga.

Calidad del audio en llamadas

Pero sabemos que unos auriculares no solamente deben dar la cara a la hora de escuchar música, sino también también cuando realizamos o recibimos llamadas. Al igual que en el caso de la música, estas se reciben perfectamente, sin un retardo evidente que podría incomodar las comunicaciones. La configuración total que puedes hacer del dispositivo permite que, por ejemplo, puedas ajustar la aplicación según tus necesidades. Basta elegir aquella acción que deseas ejecutar o si la deseas en pulsación simple o doble y en qué auricular en concreto.

Cerrando el círculo

Otros detalles interesantes es que los auriculares pueden conectarse mediante Bluetooth a dos dispositivos diferentes, a la vez, ideal para quien se mueva entre un teléfono, una tablet o un ordenador ordenador. La versión de Bluetooth incorporada es 5.3 y el alcance el habitual de 10 metros.

Los auriculares soundcore AeroFit Pro proporcionan 14 horas de escucha con una sola carga y hasta 46 con el estuche, unas cifras bastante buenas. El tiempo de carga es además sorprendentemente rápido, ya que los auriculares solamente necesitan una hora para estar al máximo de energía y dos en el caso del estuche de carga. Como viene siendo habitual cada vez más en cualquier producto electrónico, la sensibilidad medioambiental no ha sido una excepción. Estos auriculares cuentan con la certificación TCO, que asegura haber seguido un criterio sostenible en el proceso de producción.

Finalmente, hay cuatro colores disponibles entre los que elegir, White Frost, Dynamic Black, Aqua Blue y Purple. Los souncore AeroFit Pro pueden comprarse en la web oficial y en Amazon por 169,99 € euros. Una grata sorpresa que, sin lugar a duda, hará de las delicias de quienes necesitan música o acompañamiento a la hora de practicar deporte.