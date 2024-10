He probado los Soundcore Space One Pro y ya tengo favoritos: es por esto

Tras la presentación en la feria IFA de Berlín y su puesta a la venta en España, los auriculares Soundcore Space One Pro ofrecen una serie de características que les hacen ser un dispositivo con funcionalidades de gama alta a un precio más que interesante. Estas son mis impresiones tras haber probado estos auriculares y por qué tienen algo que realmente me parecen un acierto.

Soundcore Space One Pro: con altas miras

Antes de entrar en más detalles, es interesante conocer cuáles son las características de este modelo. La unidad recibida es en color Cream White, con un tono realmente bonito, si bien también están disponibles en color Jet Black.

Un vistazo a las características nos hace apreciar que, de entrada, se trata de un dispositivo que ofrece bastante y que es capaz de dar respuesta a usuarios de todo tipo, incluso aquellos que buscan una buena definición de sonido, además de una duración de batería de buen nivel.

Característica Detalles Modelo Soundcore Space One Pro Colores Jet Black y Cream White Cancelación de ruido Sistema exclusivo de 4 etapas que cancela ruido en tiempo real Drivers Diafragmas de triple compuesto para audio Hi-Res sin distorsión Duración de batería 40 horas con ANC, 60 horas sin ANC Carga rápida 5 minutos de carga ofrecen 8 horas de música Diseño plegable FlexiCurve™, reduce el tamaño un 50 % Micrófonos 6 micrófonos para cancelación de ruido adaptativa Precio 199 EUR

La firma ha optado por un material similar a la piel, que le da un aspecto premium, y que además da mucha comodidad una vez que los tienes colocado. Por esa razón, puedes pasar bastantes horas con ellos sí que tengas esa sensación de agobio que proporcionan otros dispositivos.

Calidad de audio: la esperada

Son varios los dispositivos que durante este año he probado de esta firma, y estos son los de características más avanzadas. Si hay algo que me gusta de Soundcore, es que, independientemente del rango de precio que vayas a pagar, vas a obtener lo máximo. En este caso, no se trata de ninguna excepción, y estos auriculares sorprenden por la calidad de audio que proporciona. Un salto cualitativo que sabrán apreciar aquellos que van buscando una grata experiencia independientemente de que escuchen música en la tranquilidad de casa o bien, los utilicen en la calle.

Esto no es solo posible por la construcción equilibrada de los auriculares, sino porque están equipados con un software que posibilita la escucha precisa. La aplicación, disponible para dispositivos Android y iOS, tienes a mano la opción de ecualizar según tus necesidades, o bien, aprovechar algunos patrones ya predefinidos. Pero además, cuentas con una prueba de audición, previa gracias a la cual vas a obtener una ecuación de carácter personalizado. Es cierto que con tantas opciones podemos sentirnos un poco agobiados, pero se trata de ir realizando algún cambio durante la escucha de cualquier obra musical y quedarte con aquella que te proporcione mejores sensaciones.

Los auriculares además están equipados con el LDAC, una tecnología desarrollada por Sony, y que permite que si utilizamos los auriculares mediante Bluetooth, también puedes usar el cable, la transmisión de audio sea de alta resolución. Por ejemplo, podemos conseguir hasta 32 bits a 96 kHz con una velocidad de hasta 990 kbps. De esta manera, se percibe todos los detalles con un audio muy compensado, rico en cualquier detalle y que permite disfrutar al máximo del placer de escuchar música.

La conexión multipunto es otro de los factores interesantes a la hora de levantarse por Soundcore Space One Pro, ya que puedes conectarte de manera simultánea a dos dispositivos. Valoro mucho este sistema, ya que al pasar tantas horas delante del ordenador y con el teléfono de delante puedo ir cambiando según mis necesidades.

Soundcore Space One Pro, ANC muy efectiva

Uno de los principales inconvenientes a la hora de escuchar música en entorno ruidosos es precisamente eso, todo lo que puede suponer una interferencia. Los Soundcore Space One Pro cuenta con un sistema de cancelación de ruido muy eficiente, por lo que creo que se trata de una opción fantástica para aquellas personas que viajan mucho.

La cancelación de ruido se ajusta de manera automática a cualquier entorno en tiempo real, y gracias a los seis micrófonos, la identificación y anulación de los ruidos proviene desde cualquier dirección. Por otro lado, el modo transparencia permite que puedas escuchar cualquier sonido ambiente sin necesidad de quitarte los auriculares, algo que he podido apreciar mientras trabajaba.

Igualmente, estos auriculares de diadema cuentan con un modo de reducción de viento, que aunque no consigue eliminarlo por completo ayuda bastante si estás en exteriores y necesitas hablar por teléfono con los auriculares emparejados. De esta manera, se puede afirmar que el trabajo que ha realizado la marca en cuanto a la tecnología de reducción de ruido, es de muy alto nivel, y, sin duda, se trata de uno de los puntos fuertes a la hora de elegir unos auriculares con estas opciones.

Una batería de altura

El fabricante anuncia una duración de batería de 40 horas con la cancelación de ruido activa y de 60 sin ellas. A decir verdad, es algo que ha estado en consonancia durante mis pruebas y que proporciona una seguridad muy alta a la hora de llevarte los auriculares de viaje, sabes que es difícil que te vayas a quedar tirado. Para momentos en los que impera la prisa, bastarán cinco minutos de carga para que los auriculares tengan energía suficiente durante ocho horas de reproducción, unas cifras impresionantes.

Y se hizo la magia

Personalmente, hay algo en estos auriculares que es lo que ha terminado de enamorarme, su capacidad de plegado. Reducen en un 50 % su tamaño gracias a un sistema de tres articulaciones, por lo que quedan de forma muy compacta y puedes guardarlos en tu mochila o bolsa, sin miedo a que se estropeen. Si había algo que me producía algún rechazo a la hora de tener unos auriculares de diadema para fuera de casa era precisamente la posibilidad de plegarse bien, pero con el trabajo que han realizado desde la firma, ya no hay excusa que valga.

Mi veredicto: qué gran trabajo de Soundcore

Si bien, cuando me comentó la marca de probar estos auriculares, ya sabía que mi sensaciones iban a ser buenas, tras haber pasado por mis manos nada más que puedo ratificarme. Si bien 199 € puede parecer un precio elevado, hay mucho perfil de usuario que simplemente quiere escuchar sin importar la calidad, aquí cada céntimo está exprimido al máximo y los Soundcore Space One Pro pueden igualarse prácticamente a otros modelos de precios superiores. Si además, vas buscando un dispositivo que reduzcan su tamaño al mínimo, sin duda que se trata de una opción a tener en cuenta.

Los auriculares puedes adquirirlos además con el estuche de viaje propio de la marca, muy cómodo y que permite tenerlos a salvo dentro de tu bolsa o mochila o bien, en casa. El precio de esta funda es de 34,99 €, pero por un tiempo limitado, puedes tenerla de forma gratuita, si adquieres los auriculares en la web del fabricante. Además de extremadamente cómodos, plegables y con buena definición de sonido, son muy bonitos. ¿Se puede pedir más?