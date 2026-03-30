JBL Xtreme 5: potencia, inteligencia artificial y el mejor sonido portátil ya están aquí

El renovado JBL Xtreme 5 es la actualización de uno de sus modelos más icónicos, a la vez que introduce tecnologías como el AI Sound Boost y el modo Smart EQ. La marca apuesta no solo porque el dispositivo suene más fuerte, sino mucho más nítido, adaptándose en tiempo real al tipo de contenido que el usuario está reproduciendo, ya sea la lista de éxitos del momento o un podcast de actualidad.

JBL Xtreme 5 es el cerebro del audio portátil

La gran novedad de este modelo es la integración de la inteligencia artificial en el procesamiento de la señal. Gracias al AI Sound Boost, el JBL Xtreme 5 es capaz de minimizar la distorsión incluso cuando llevamos el volumen al máximo de su capacidad. Esto se combina con un nuevo diseño acústico que incluye dos tweeters y un subwoofer, logrando unos graves un 10% más profundos que la generación anterior.

Además, el modo Smart EQ actúa como un ecualizador inteligente que identifica automáticamente si estamos escuchando voz o música, ajustando los parámetros para que la claridad sea absoluta. Es, sin duda, el altavoz más inteligente de la gama hasta la fecha.

JBL Go 5, pequeño en tamaño, gigante en conectividad

Acompañando al buque insignia, llega el renovado JBL Go 5. Este dispositivo ultraportátil ha mejorado su potencia en un 10% y estrena una función que encantará a quienes buscan un sistema estéreo sin complicaciones: el AirTouch. Con solo juntar dos unidades del Go 5, los altavoces se emparejan automáticamente para ofrecer un sonido envolvente. Su diseño también se ha estilizado con un logotipo de contorno hueco que no es solo estético, sino que ayuda a mejorar la salida de audio.

Resistencia extrema y autonomía para todo el día

Ambos modelos han sido diseñados para soportar las condiciones más duras. Cuentan con certificación IP68, lo que garantiza resistencia total al agua y al polvo. El JBL Xtreme 5 destaca especialmente por su batería, ofreciendo hasta 24 horas de reproducción ininterrumpida, ampliables en 4 horas adicionales gracias al modo Playtime Boost EQ.

Por su parte, el JBL Go 5 ofrece hasta 8 horas de autonomía (con 2 horas extra de refuerzo), convirtiéndose en el compañero ideal para escapadas rápidas o uso diario en exteriores.

Precios y disponibilidad

El JBL Xtreme 5 llega al mercado con un precio de 349,99 € y estará disponible en tres acabados: Negro, Azul y Camuflaje. Por otro lado, el JBL Go 5 apuesta por la personalización con hasta 10 colores distintos por un precio de 49,99 €. Ambos modelos ya pueden adquirirse a través de la web oficial de JBL y distribuidores autorizados.