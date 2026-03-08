Coruna: el potente software hacker que puede atacar iPhones y preocupa a los expertos en ciberseguridad

La ciberseguridad en dispositivos móviles vuelve a estar en el punto de mira tras la aparición de Coruna, un potente software hacker diseñado para explotar vulnerabilidades en el sistema operativo de los iPhone. Se trata de un conjunto de herramientas extremadamente sofisticado que puede encadenar múltiples fallos de seguridad para tomar el control de un dispositivo.

Coruna pone en alerta a los usuarios de iPhone

El hallazgo ha sido documentado por investigadores de seguridad especializados en amenazas avanzadas, que describen Coruna como un exploit kit completo capaz de atacar distintas versiones del sistema operativo de Apple. A diferencia de otras amenazas más simples, no se trata de un virus convencional que se instala como una aplicación, sino de un sistema que aprovecha vulnerabilidades del propio sistema.

Este kit incluye más de veinte fallos de seguridad diferentes en iOS, además de varias cadenas de explotación completas que permiten saltarse las barreras de seguridad del sistema. Dicho de otra manera, un atacante puede combinar varios fallos para obtener acceso progresivo al dispositivo.

Uno de los aspectos que más preocupa a los expertos es que muchos de estos ataques pueden ejecutarse a través del navegador del teléfono. En algunos escenarios basta con que el usuario visite una página web maliciosa para iniciar la cadena de explotación.

Qué puede hacer Coruna si logra infiltrarse en un iPhone

Una vez que el ataque consigue ejecutarse correctamente, el software puede obtener acceso a diferentes tipos de información almacenada en el teléfono. Entre los datos potencialmente comprometidos se encuentran fotografías, archivos personales, mensajes o credenciales de acceso a diferentes servicios.

También existe la posibilidad de que los atacantes instalen otras herramientas de espionaje o malware adicional para mantener el acceso al dispositivo durante más tiempo. Este tipo de ataques suelen utilizarse para vigilancia digital o para el robo de información sensible.

El riesgo no se limita únicamente a los datos personales. En algunos escenarios también se podrían comprometer cuentas bancarias, aplicaciones de pago o carteras de criptomonedas almacenadas en el dispositivo.

A qué iPhone afecta esta amenaza

El análisis técnico indica que Coruna puede aprovechar vulnerabilidades presentes en distintas versiones de iOS, especialmente entre iOS 13 y versiones más recientes previas a ciertas actualizaciones de seguridad.

Esto no significa que todos los iPhone estén expuestos actualmente. Apple suele corregir este tipo de fallos mediante actualizaciones de seguridad periódicas, por lo que los dispositivos que ejecutan versiones actualizadas del sistema tienen muchas menos probabilidades de verse afectados. En cualquier caso, este tipo de herramientas demuestra que incluso plataformas consideradas muy seguras pueden convertirse en objetivo de ataques avanzados.

Un software con recursos propios de operaciones de inteligencia

Otro de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores es el nivel de complejidad del software. Coruna incluye múltiples cadenas de explotación cuidadosamente diseñadas, algo que requiere grandes recursos técnicos y económicos.

Por ese motivo, algunos analistas creen que este tipo de herramientas podría haberse desarrollado inicialmente en entornos vinculados a operaciones de vigilancia o inteligencia. En ocasiones, estas herramientas terminan filtrándose o reutilizándose fuera de su contexto original. Casos similares ya se han visto anteriormente en el ámbito de la ciberseguridad, donde herramientas diseñadas para operaciones gubernamentales acabaron circulando entre ciberdelincuentes.

Cómo proteger el iPhone frente a este tipo de ataques

Aunque Coruna pueda dar miedo, la realidad es que la mayoría de usuarios pueden reducir considerablemente el riesgo siguiendo algunas recomendaciones básicas de seguridad.

La primera y más importante es mantener siempre el iPhone actualizado con la última versión de iOS disponible. Apple publica regularmente parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades detectadas por investigadores.

También es recomendable evitar enlaces sospechosos, páginas web de dudosa procedencia o archivos desconocidos recibidos a través de mensajes o correos electrónicos. Para usuarios muy concretos que buscan un nivel extra de protección, Apple incluye además una función llamada Modo de aislamiento, pensada para reforzar la seguridad del dispositivo frente a amenazas avanzadas.