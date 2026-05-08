EZVIZ EP4: la mirilla inteligente con resolución 4K que reconoce a familiares gracias a la IA

La seguridad del hogar lleva tiempo evolucionando hacia dispositivos más inteligentes, conectados y fáciles de instalar. Las mirillas digitales han dejado de ser un simple accesorio para convertirse en una herramienta práctica que permite controlar quién llama a la puerta desde cualquier lugar. Ahora, EZVIZ amplía su catálogo con la nueva EZVIZ EP4, una propuesta que sube el nivel en calidad de imagen y funciones inteligentes.

La compañía ha presentado este nuevo modelo como su mirilla digital más avanzada hasta la fecha, incorporando resolución 4K, reconocimiento facial mediante inteligencia artificial y una gran pantalla táctil interior. El objetivo es ofrecer una experiencia más completa para quienes buscan mejorar la seguridad de casa sin recurrir a instalaciones complejas.

Así es la EZVIZ EP4

La EZVIZ EP4 cuenta con capacidad para mostrar imágenes en resolución 4K. Esto permite identificar con más claridad quién está al otro lado de la puerta o comprobar detalles de paquetes y entregas. Además, el dispositivo cuenta con un ángulo de visión de 155 grados, lo que amplía notablemente el campo visible frente a una mirilla convencional.

La marca también incorpora tecnologías de mejora de imagen como WDR y corrección de distorsión, dos sistemas pensados para equilibrar zonas con mucha diferencia de iluminación y evitar deformaciones en los extremos de la imagen. En la práctica, esto se traduce en una visualización más natural incluso en portales con contraluces o iluminación complicada.

Toda la información se muestra en una pantalla táctil a color de 5,5 pulgadas instalada en el interior de la vivienda. Desde ella se puede ver quién llama sin necesidad de usar el móvil, aunque la aplicación también permite acceder a vídeo en directo y notificaciones remotas cuando no estamos en casa.

Reconocimiento facial y alertas más útiles

Uno de los aspectos más interesantes de esta mirilla inteligente es la incorporación de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial. El sistema permite registrar rostros familiares para identificar automáticamente quién está frente a la puerta y enviar avisos personalizados.

De esta forma, las alertas dejan de limitarse al clásico aviso de movimiento y aportan información más concreta. Por ejemplo, el usuario puede saber si quien acaba de llegar es un familiar habitual o una persona desconocida.

La detección inteligente también combina IA con un sensor PIR ajustable para reducir falsas alarmas provocadas por movimientos irrelevantes. Además, el usuario puede configurar zonas de privacidad para ocultar determinadas áreas tanto en la vista en directo como en las grabaciones.

Comunicación desde el móvil y batería de larga duración

La EZVIZ EP4 incorpora audio bidireccional integrado, permitiendo hablar con cualquier visitante directamente desde el smartphone. Esto puede resultar especialmente útil para gestionar entregas o atender llamadas cuando no hay nadie en casa. Cada vez que alguien pulsa el timbre, el sistema envía una notificación con acceso inmediato a la cámara en directo.

En el apartado de autonomía, la compañía integra una batería recargable de 7.100 mAh diseñada para minimizar la frecuencia de carga. Además, el dispositivo apuesta por una instalación completamente inalámbrica, compatible con la mayoría de puertas estándar gracias a su soporte para orificios de entre 14 y 50 mm y espesores de 35 a 105 mm.

También cuenta con certificación IP54 frente a polvo y salpicaduras, mientras que el almacenamiento de vídeos puede realizarse tanto en tarjetas microSD de hasta 512 GB como en la nube mediante EZVIZ CloudPlay. La nueva EZVIZ EP4 ya está disponible en España en acabado dorado y plateado con un precio recomendado de 199 euros.