Pongo a prueba la mirilla electrónica más vendida en Internet, la EZVIZ DP2C

La creciente preocupación por mantener nuestros hogares seguros es una realidad. Llegó a mis manos hace unas semanas un dispositivo que tenía muchas ganas de probar, concretamente se trata de la mirilla electrónica EZVIZ DP2C, y tras todo este tiempo de pruebas no puedo más que hacerme eco del gran acierto que es este tipo de dispositivo. Esta es mi experiencia de uso con una de las mirillas electrónicas más vendidas de Internet, y ahora entiendo el por qué.

EZVIZ DP2C: una gran ayuda en tu hogar

La mirilla electrónica EZVIZ DP2C es un dispositivo compacto que permite tener bajo control el hogar en todo momento. Es la versión digital de la mirilla de toda la vida, y además cuenta con la ventaja de que puede ser monitorizada desde tu dispositivo móvil. Pero mejor es que vayamos por partes.

La EZVIZ DP2C cuenta con dos partes diferenciadas: la propia mirilla, que es la que sustituye a la que tienes instalada en tu puerta, y el visor, un panel de 115,5 x 85,5 x 24,5 mm que evita la molesta tarea de pegar el ojo a la puerta. Todo lo que pasa fuera de ella queda reflejado en este panel.

La instalación de la mirilla no puede ser más simple, ya que solamente debes desenroscar la que tienes en tu puerta para colocar el nuevo módulo. No es necesario realizar ningún tipo de ajuste, al menos en mi caso. Esta parte va conectada mediante un cable al panel principal, que queda sujeto con unos tornillos que sobresalen de un vástago. En ningún momento debes hacer ningún tipo de agujero en la madera, cosa que es de agradecer.

Quiero destacar que no me caracteriza precisamente por ser una persona muy diestra en las tareas de bricolaje, pero no ha resultado nada complejo instalar la mirilla. El dispositivo cuenta con una batería de 4600 mAh que alimenta todo el equipo y con una duración estimada de tres meses. Aunque tengo este aparato desde hace un mes, entiendo que la estimación es correcta, ya que venía cargada al 43% y ayer le hice una recarga cuando iba al 11%. Por tanto, es cierto que tienes para tres meses de uso.

El panel que se instala en la puerta por la parte de dentro cuenta con un botón que, en el momento en el que lo pulsas, la pantalla se activa. Por defecto siempre se encuentra apagada para ahorrar energía. La calidad de imagen que ofrece es además muy buena, no se puede comparar con tener que pegar el ojo a la mirilla tradicional.

Conectar y funcionar, así de rápido

Una vez que tienes la mirilla instalada, deberás descargarte la aplicación, disponible para Android y para iOS, y conectar la mirilla a tu red WiFi. En este sentido, cuanto más cerca tengas el router, más potente será la señal. En mi domicilio, el router está bastante alejado de la puerta, pero la señal llega de manera conveniente para tener una comunicación completa.

Utilizar la mirilla no tiene nada de complejo, su uso es muy intuitivo. Está equipada con detector de movimiento, por lo que cada vez que pasa alguien por delante de la puerta, saltará una notificación en tu teléfono móvil indicándolo. Esta mirilla además cuenta con la capacidad de grabar todo lo que ocurre, por tanto, lo que te muestra es un vídeo con audio de esa persona que ha pasado. Todo queda registrado en la nube, pero puedes añadir una tarjeta SD de hasta 256 GB para tener tu grabaciones de manera local. Posteriormente haré referencia a las implicaciones legales de este tipo de dispositivos.

Efectivamente, un sensor instalado en el exterior de la propia mirilla se activa en el momento en el que alguien pasa. Esto no es solo muy útil para conocer qué ocurre de puertas para fuera en todo momento, sino que también posibilita estar al tanto de lo que pasa cuando no te encuentras en tu domicilio. De esta manera, si ves alguien sospechoso o no identificado dejando marcas en tu puerta para un posterior intento de entrada, ya puedes estar prevenido.

Particularmente, una de las ventajas que le veo a la mirilla electrónica es la comunicación directa. Me explico, imagina que has salido de casa y estás esperando la llegada de un paquete. El dispositivo cuenta con un pulsador en forma de campana que además se ilumina cuando alguien se aproxima. Si te llaman a la puerta con el timbre de la mirilla, como hace todo el mundo porque se pone de color azul, automáticamente recibirás una llamada VoIP en tu teléfono móvil y podrás responderla. Así, aunque te encuentres de vacaciones a miles de kilómetros de tu hogar, puedes dar las indicaciones necesarias a esa persona que te está llamando al timbre, ya que te oye perfectamente mediante el dispositivo.

Aquí quiero hacer una mención especial y que me parece una mezcla entre una genialidad y un toque de humor. Cuando alguien pulsa el timbre y establece comunicación mediante la aplicación del teléfono, puedes hablar con tu voz normal, pero pulsando un botón, puedes transformar tu voz a la de una persona mayor o a la de un payaso. De acuerdo, esta última es quizás una excentricidad, pero la de la persona mayor es muy útil si algún menor de edad se encuentra solo en casa y llaman a la puerta. Y es que esta mirilla se puede vincular a diferentes dispositivos móviles de los miembros de una vivienda.

Particularmente, la mirilla electrónica EZVIZ DP2C me hace estar mucho más seguro, ya que paso muchas horas solo y por motivos de trabajo suelo estar bastantes días fuera de casa. Es evidente que se trata de una apuesta por la seguridad que a mí me viene muy bien, por lo que no me cabe duda de que es un tipo de dispositivo que refuerza la seguridad de tu vivienda. Lo mejor, sin ningún tipo de complicación. Y es que lo único que necesitas son 10 minutos para instalarla y configurarla, y tener una conexión WiFi, nada más.

El panel de configuración desde la propia aplicación, también es sencillo de manejar, por lo que cuentas con todos los elementos necesarios para tener una seguridad mejorada en tu vivienda. Otro aspecto a favor es que, de momento, no ha habido ningún falso positivo, siempre que la aplicación me ha mandado una notificación efectivamente era porque alguien había pasado.

Lo que dice la normativa

Ahora bien, hay que hacer referencia a lo que dice la normativa. En el caso de esta mirilla, que no solo registra movimientos sino que además graba, es preciso contar con el 60% de los votos de la comunidad de vecinos para que se apruebe la instalación, o bien, las tres quintas partes de ellos. Esto es así porque se trata de la grabación de imágenes de zonas comunes, y si no cuentas con el permiso reglamentario, estás infringiendo la normativa. Lo más probable es que tus vecinos dirijan sus quejas al administrador de fincas y te veas obligado a quitarla. Si te decides por un dispositivo como este, asegúrate de tener primero el respaldo de todos tus vecinos.

Hay otra serie de dispositivos que solamente registran los movimientos, es decir, te avisan si pasa alguien y nada más, sin grabar ninguna imagen. En este tipo de casos, no requieren de permiso por parte de la comunidad; de hecho, ya hay más de una resolución favorable a los usuarios en ese sentido.

Un gadget más que recomendable

Mi experiencia de uso con la mirilla electrónica EZVIZ DP2C es muy positiva, no solamente porque ayuda a mantener el exterior de la vivienda bajo control, sino porque aporta muchísima tranquilidad. El precio de este dispositivo es de 129 euros, tal y como refería al principio, su montaje es extremadamente sencillo. Incluso puedes integrarla con Alexa o con la asistente de Google, de tal manera que mediante comandos de voz puedas conectar la mirilla y saber lo que pasa.

Proteger tu hogar de cara a las vacaciones de verano puede ser mucho más fácil con el uso de un dispositivo como el de la mirilla electrónica EZVIZ DP2C. Cada vez se refieren más casos de entradas a viviendas, por lo que este sencillo gadget no solamente te ayuda a mantener controlado los exteriores del hogar, sino que es un elemento disuasorio. Y eso es algo que también debe ser tenido en cuenta, la mirilla electrónica siempre es un aviso de que nos estamos tomando en serio nuestra seguridad.