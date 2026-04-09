Dyson lanza el HushJet Mini Cool, su primer ventilador de mano con hasta 6 horas de batería

Dyson amplía su catálogo con un producto poco habitual dentro de su gama: el Dyson HushJet Mini Cool, un ventilador de mano pensado para usar en movilidad, sobre una mesa o colgado al cuello. La compañía lo presenta como su primer ventilador portátil de este tipo y lo orienta a situaciones cotidianas como trayectos, oficina, eventos o días de mucho calor. Cuenta con un peso de 212 gramos, integra una batería de 5.000 mAh y promete hasta 6 horas de autonomía.

Un ventilador portátil con enfoque premium

La propuesta de Dyson aquí pasa por trasladar parte de su experiencia en gestión del flujo de aire a un formato mucho más compacto. El aparato utiliza un motor de corriente continua sin escobillas que puede alcanzar las 65.000 revoluciones por minuto y generar una velocidad de aire de hasta 25 metros por segundo. A eso se suman cinco velocidades y un modo Boost para obtener un extra de potencia cuando haga falta.

Uno de los valores del Dyson HushJet Mini Cool está en la combinación entre tamaño reducido y cifras de rendimiento elevadas para un dispositivo de bolsillo. Dyson asegura que su boquilla HushJet está diseñada para focalizar mejor el flujo de aire, reducir turbulencias y rebajar el ruido de alta frecuencia. En la ficha técnica incluida en la nota se indica una sonoridad de 72,5 dBA en modo Boost, 68 dBA en velocidad 5 y 52 dBA en velocidad 1.

Lo que tiene como cometido este dispositivo es refrescar de forma rápida en exteriores o en desplazamientos sin recurrir a ventiladores más grandes. Dyson plantea tres modos de uso, ya que el equipo puede llevarse en la mano, apoyarse sobre una superficie o colgarse. En la caja se incluyen un cordón para el cuello, una base de carga, cable USB-C y una bolsa de viaje.

Hasta 6 horas de autonomía y carga por USB-C

En batería, Dyson habla de hasta 6 horas de uso con una carga completa en 3 horas mediante USB-C. Como suele ocurrir en este tipo de productos, la duración real dependerá del nivel de potencia elegido, especialmente si se usa con frecuencia el modo Boost. En cualquier caso, el dato sitúa al HushJet Mini Cool como un accesorio pensado más para uso personal y sesiones concretas que para sustituir a un ventilador convencional de sobremesa durante una jornada completa.

También llama la atención el peso. Con 212 gramos, el dispositivo entra de lleno en la categoría de gadgets portátiles que se pueden llevar en una bolsa pequeña o incluso colgados sin que resulten especialmente aparatosos. Dyson subraya además la importancia del diámetro de 38 mm como parte de su línea de miniaturización, una medida que la marca relaciona también con otros productos recientes de su ecosistema.

Precio, colores y disponibilidad del Dyson HushJet Mini Cool

El Dyson HushJet Mini Cool llegará en tres acabados: Ink / Cobalt, Carnelian / Sky y Stone / Blush. El precio recomendado será de 99 euros y la compañía indica que estará disponible próximamente a través de su web y tiendas seleccionadas. Además, Dyson prepara accesorios opcionales como un soporte universal para fijarlo, por ejemplo, a un cochecito de bebé, y un clip para sujetarlo a correas o prendas.