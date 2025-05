La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este martes en el Senado que el Gobierno sigue investigando las causas del apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril, y que harán falta cerca de 6 meses «para esclarecer los hechos por lo completo». A pesar de no contar todavía con una explicación definitiva, ha asegurado que se están adoptando medidas para que no vuelva a producirse un incidente similar en el sistema eléctrico español, lo que resulta una contradicción en sí mismo. El Gobierno (no Aagesen en concreto en esta intervención) habla de evitar que se repita algo que, como bien comenta la ministra, aún desconocen.

Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo, Aagesen ha explicado que no se van a ofrecer hipótesis ni conjeturas hasta disponer de datos concluyentes, y ha defendido que el análisis debe realizarse con “rigor” y “profundidad”. La ministra ha subrayado la complejidad técnica del sistema eléctrico nacional y ha señalado que el estudio del incidente implica revisar más de 750 millones de datos, recogidos en intervalos de 20 milisegundos.

Aagesen ha recordado que, tras el denominado “cero peninsular”, el Gobierno actuó con rapidez para restablecer el suministro, y ha indicado que se están valorando todas las posibles causas, sin descartar ciberataques ni fallos operativos en el sistema. La ministra ha insistido en que es necesario esperar a los resultados del análisis técnico antes de asumir responsabilidades o plantear consecuencias políticas.

Desde el Ejecutivo se recalca que se está actuando con la “máxima responsabilidad” y que el objetivo es garantizar la seguridad y fiabilidad del sistema eléctrico, aprendiendo de lo sucedido y reforzando la respuesta ante futuras eventualidades.

El PP cree que «el Gobierno destruye la reputación de España»

Por su parte, el senador del PP Miguel Ángel Castellón Rubio ha acusado al Gobierno de «seis muertos, gente atrapada por cientos, por miles, servicios esenciales paralizados, 60 millones de personas afectadas y la reputación de todo un país ante el mundo entero por los suelos» por el apagón.

Además, ha lamentado que el Gobierno lleve una semana «callado» y luego «culpabilizando a otros», para después buscar «enemigos y saboteadores hasta en el ciberespacio».

También considera que «por un mero criterio ideológico» se haya «puesto en peligro» la seguridad de suministro, despreciando el consenso técnico que asegura que se irá «a peor cuando se desenchufen las nucleares».

Las interconexiones como «prioridad»

Por otra parte, a pregunta de la senadora de Geroa Bai Uxue Barkos, Aagesen ha afirmado que las interconexiones «siempre han sido una máxima prioridad» para este Gobierno y que se está trabajando con Francia, Portugal y la Comisión Europea para que «lleguen lo antes posible».

De esta manera, ha destacado que actualmente la capacidad de interconexión está actualmente por debajo del 3%, cuando Europa tenía un objetivo para el año 2020 del 10%, por lo que se está «muy alejado» de esos estándares».

Así, con los proyectos en marcha actualmente -por el Golfo de Vizcaya y los dos transpirenaicos-, ha confiado en que se aumentará esa capacidad de interconexión hasta los 8.000 megavatios (MW).

«Entendemos que las interconexiones van a ser fundamentales para seguir, no solo integrando los mercados, sino conseguir una Península Ibérica más robusta desde el punto de vista del sistema eléctrico», ha destacado.