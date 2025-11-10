Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta trepidante historia. El pasado viernes 7 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 432 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Tasio se ha enfrentado a una complicada decisión. Es más, Chema ha sido el primero en verse afectado. Digna y Begoña han compartido su inquietud respecto a la actitud que está teniendo Julia. Todo ello mientras Damián y María se ven incapaces de detener a Andrés, que estaba decidido a regresar al lugar donde estalló todo.

Lo hace con el fin de tratar de encontrar esas respuestas que tanto necesita y, así pues, poder cerrar una de las etapas más duras de su vida. Cloe, la recién llegada, no ha dejado indiferente a nadie al irrumpir en la tienda con nuevas normas que, desde luego, nadie esperaba, ni mucho menos. Todos empiezan a preguntarse cuántos cambios más va a hacer la enviada de Brossard y cuándo parará de imponer su voluntad en ese sentido. Estamos ante algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 433 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 10 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Marta se ve sorprendida. Y todo porque ha descubierto que la tienda ha cambiado de manera verdaderamente radical, sin previo aviso. Todo ello mientras, finalmente, Gabriel ha regresado de su gran viaje de negocios.

Lejos de que todo quede ahí, Andrés ha dado el importantísimo paso de sincerarse con Luis, haciéndole saber su inquietud respecto a lo que su mente oculta. En cuanto a Begoña, no ha dudado un solo segundo en tomar una drástica decisión que podría cambiar, por completo, su vínculo con Julia.

Por si fuera poco, Cloe ha querido comunicar a Tasio una esperanzadora noticia, mientras que Joaquín no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para rebelarse contra Cloe. A pesar de los esfuerzos, nada sale como esperaba, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.