Una soltera de ‘First Dates’, descolocada con el equipo del programa: «No me esperaba esto»

First Dates aterrizó en la parrilla televisiva española en el 2016 y, desde entonces, muchos solteros han pasado por el restaurante del amor con el objetivo de encontrar a su pareja perfecta. Sin embargo, y después de casi 10 años y cientos de citas, cuando creíamos que lo habíamos visto todo, nos damos cuenta que no era así. Recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a Pasajero Zeta, un soltero de 35 años que dejó sin palabras hasta al propio Carlos Sobera. Y es que, el joven acudió vestido con mono naranja que cubría todo su cuerpo. De hecho, no se le veía ni la cara.

«Intuyo tu sexo», le dijo el presentador del formato al conocerlo. «Eres artista y no hablas», comentó el vasco. Y es que, por mucho que el participante intentó expresarse mediante gestos, tuvo que optar por usar una pizarra para comunicarse mejor. «No gustaba a la gente como era antes y me lo hacían notar», escribió. De esta manera, el participante ha indicado, como ha podido, que lleva una década sin expresarse mediante el habla. Pues, no es que no pueda hablar, es que ha optado por expresarse mediante gestos. «¿Puedes culminar tus relaciones vestido así?», quiso saber el presentador.

«Se medio quita el traje», explicó. Pasajero Zeta tenía a todos completamente sorprendidos. Pues, a pesar de la gran cantidad de solteros que han pasado por el formato, hasta los propios trabajadores estaban estupefactos. Así pues, minutos después, Gema, una profesora de primaria especializada en educación especial, llegó al local y lo hizo como su cita.

Eso sí, la soltera nunca se imaginó que se encontraría a su cita vestido de esa manera. «He flipado… ¡¿Cómo no voy a flipar?!», confesó en uno de los totales. Sin embargo, ambos dominaban la lengua de signos, algo que descubrieron. Por ello, pudieron comunicarse de manera amena y fluida. Y es que, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante.

Pero, Gema nunca imaginó lo que estaba a punto de suceder. Pues, cuando trajeron los platos, Pasajero Zeta se tomó su puré con pajita a través del traje. «No me esperaba para nada esto», comentó ella entre risas. Pues, según señaló, estaba disfrutando de una experiencia única. Una cita muy particular donde reinó la complicidad entre ambos, a pesar de la falta de palabras.

La decisión final de ‘First Dates’

Por ello, en la decisión final de First Dates, Gema lo tuvo claro. «Creo que el mensaje de Pasajero Z es ‘vive y deja vivir’. Me ha gustado su energía y la paz que transmite. Me genera curiosidad. Nos compenetramos bien», aseguró. Él, por su parte y recurriendo al silencio, asintió y escribió en su pizarra una sola palabra: «Sí».

Por lo tanto, ambos solteros estuvieron de acuerdo en darse la oportunidad de conocerse más en una segunda cita. Una velada que, sin lugar a duda, ha sido coronada como una de las más peculiares de la historia del show de citas a ciegas.