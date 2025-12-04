Hasta 10 centímetros de nieve: las zonas de Castilla y León afectadas por la alerta de la AEMET

Hay varias zonas de Castilla y León afectadas por la alerta de la AEMET, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, la nieve ya está aquí. Las nevadas son propias del invierno, pero parece que nunca se está preparado para ver llegar estos cambios que tiñen de blanco medio país. Las incidencias en la movilidad o con este giro radical que puede llegar en cualquier momento será lo que marcará una diferencia importante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones. Es hora de empezar a prepararte para lo peor, de la mano de una serie de detalles que serán esenciales. El corazón del país parece que se congela y empezamos a ver estas montañas llenas de nieve que marcarán una estampa invernal antes de tiempo. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias para los más frioleros, sino todo lo contrario.

La nieve puede llegar hasta los 10 centímetros

Lo que parecía imposible se convierte en una dura realidad que acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca y puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio que acabará siendo el que nos afectará de lleno.

Estas nevadas que llegan de forma considerable pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, en especial en estos días en los que tendremos que ver llegar determinados cambios de tendencia. De una cierta estabilidad, pasamos a unos cambios que pueden acabar siendo claves para todos.

Un frente frío que irá acompañado de unas precipitaciones que pueden caer de forma abundante y en forma de nieve obliga a activar todas las alarmas de la AEMET. Se pide extremar las precauciones y empezar a prepararse para un inicio de puente que será especialmente preocupante para algunos.

Es momento de ver llegar hasta los 10 centímetros de unas nevadas que pueden convertirse en un problema para muchos. Por lo que, tendremos que empezar a prepararnos para esta previsión del tiempo.

La AEMET activa la máxima alerta en estas zonas de Castilla y León

Castilla y León será una de las comunidades más afectadas por una oleada de frío y nieve que llegará con mucha fuerza a las puertas de este puente que tenemos por delante. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, pudiendo ser localmente persistentes en el extremo norte. La cota de nieve se situará entre los 1500 y 1300 metros. Temperaturas mínimas en moderado o notable ascenso, y máximas sin cambios en el noroeste y en ligero ascenso en el resto. Heladas débiles en zonas altas de montaña. Viento del suroeste y oeste, con rachas fuertes en cotas altas, sin descartar que puedan ser localmente muy fuertes en zonas expuestas del Sistema Central y Sanabria».

En el resto de España la situación no será mucho mejor: »

Se mantendrá una situación marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien serán poco probables y de carácter ocasional en la mayor parte del tercio sur y fachada oriental peninsular, además de en las islas Pitiusas. Se prevén más abundantes en Galicia, Pirineo occidental y especialmente en el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, yendo acompañadas de alguna tormenta y posible granizo ocasional. Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota en torno a 1300/1500 metros, subiendo por encima de 1800 m en el sureste, y pudiendo quedar localmente en los 1000/1300 m en las del cuadrante nordeste. Se prevén acumulados significativos en montañas del norte peninsular y del sistema Ibérico. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. Brumas y bancos de nieblas en Galicia, Cantábrico y regiones de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el norte de Aragón y Cataluña, con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y Canarias, y en aumento en el resto, más acusado en el sur peninsular. Mínimas en aumento en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental peninsular; pocos cambios en el resto y en Canarias. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».