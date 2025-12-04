Santaolalla citada en los juzgados por llamar «delincuentes» a los integrantes de HazteOir

La colaboradora televisiva Sarah Pérez Santaolalla ha sido citada este jueves 4 de diciembre a un acto de conciliación en los juzgados de Salamanca tras las declaraciones que realizó el pasado 11 de febrero de 2025 en un programa de televisión. La asociación HazteOir interpuso una demanda de conciliación al considerar que atentaron contra su honor y sus integrantes.

En concreto, Santaolalla afirmó lo siguiente: «Y tú crees Nacho, que como son, el pseudosindicato Manos Limpias, la asociación ultraderechista de HazteOir, y todas estas pseudo asociaciones ultraderechistas, peligrosas, teniendo esa información no solo del fiscal general del Estado, sino también de uno de los periodistas que declara, y de otro fiscal, porque se ha extendido la información, ¿no van a actuar contra ellos? Estos son los mismos que te hacen una manifestación a la puerta del juzgado llamándote criminal, sanguinario, insultándote a la puerta del juzgado. ¿Tú te crees que teniendo la información de dónde vive el Fiscal General del Estado no se van a presentar en su casa? Son auténticos delincuentes y es muy peligroso que conozcan la información privada de quien forma parte de este proceso».

Los denunciantes consideran que estas afirmaciones de Sarah Santaolalla no sólo resultan objetivamente falsas, sino que resultan insultantes, vejatorias, difamatorias, injuriosas y calumniosas.

«HazteOir no está integrada por delincuentes, pues la asociación no tiene ninguna causa penal abierta en su contra y tampoco ha sido nunca condenada por delito alguno. Es además una asociación civil legalmente constituida y de ámbito nacional», matizan en la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y prosiguen: «Se calificó a los integrantes de HazteOir de ‘peligrosos’ y que pueden acosar al fiscal general del Estado en su domicilio, cuando lo cierto es que la asociación nunca ha hecho actos en domicilios particulares, habiendo pedido siempre para cualquier concentración la autorización preceptiva al organismo para ello competente. Además, HazteOir ni siquiera era parte, en tal fecha, en el procedimiento contra el fiscal general del Estado».

Además, también exponen que no han organizado manifestación ninguna a la puerta de los juzgados en que se llamara sanguinario a nadie, tal y como dijo en el programa en el que colabora.

Marco legal aplicable

El acto de conciliación constituye el primer trámite judicial antes de una eventual apertura de diligencias penales. La citación judicial llega meses después de que la polémica estallara en redes sociales y medios de comunicación.

La conciliación se ha suspendido porque no se le pudo entregar la notificación, ya que no localizan a Sarah Santaolalla en el domicilio en el que está empadronada.