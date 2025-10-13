Sarah Santaolalla, colaboradora de los programas de RTVE Mañaneros, que dirige Javier Ruiz, su pareja sentimental, y Malas Lenguas, que presenta Javier Ruiz, ha cobrado de la estos programas un total de 18.500 euros desde mayo hasta agosto incluidos, lo que hace un total de 4.625 euros al mes -hay otro pago de 300 euros del 25 de abril-.

La polémica tertuliana Sarah Santaolalla, que ha sido muy criticada por la oposición por su defensa a ultranza del Gobierno de Pedro Sánchez, llegando incluso a llamar «idiotas» a los votantes del PP en directo, ha cobrado un total de 12.150 euros del programa Mañaneros entre mayo y agosto, según ha revelado la propia RTVE en una respuesta parlamentaria este lunes.

Por su parte, del programa que presenta Cintora en RTVE, Santaolalla ha cobrado en estos cuatro meses un total de 6.350 euros, como refleja la imagen, tomada de la respuesta parlamentaria firmada por el presidente de la cadena, José Pablo López.

En cuanto a lo percibido por Sarah Santaolalla del programa Mañaneros, el desglose facilitado por RTVE es el siguiente:

Sarah Santaolalla ha sido muy polémica por sus declaraciones y su defensa a ultranza del Gobierno de Sánchez desde la cadena pública. La periodista dijo en un programa de Mañaneros que «hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox».

Este diario reveló que Santaolalla ha sido militante activa del PSOE, al figurar como candidata en las listas municipales de Salamanca, su ciudad natal, en 2019 y 2023 y participar en actos electorales e incluso en pegada de carteles de Pedro Sánchez, en un acto político del 15 de mayo de 2023.

Sarah Santaolalla inició su recorrido televisivo en 7NN, un canal ya desaparecido que estuvo vinculado a posiciones de extrema derecha. Más adelante se incorporó al proyecto de Canal Red, impulsado por el ex líder de Podemos Pablo Iglesias, y poco después comenzó a ganar presencia en cadenas de mayor alcance. Su salto a la televisión generalista se produjo de la mano de Cuatro al día, donde participó como jurista, analista política y activista.

Tras esa primera experiencia en Mediaset, pasó a ser colaboradora en programas como Todo es mentira y En boca de todos, consolidando su perfil de tertuliana política. Con el tiempo, también ha tenido presencia en RTVE, formando parte de espacios como ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’.

La colaboradora de la cadena pública también llegó a hacer apología de la pederastia, otra de sus polémicas declaraciones en RTVE. En otra respuesta parlamentaria, López asegura que no se va a rescindir la participación de Santaolalla en la cadena pública por sus declaraciones y, en concreto, por llamar «idiotas» a los votantes de PP y Vox.