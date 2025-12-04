El Govern de Prohens impartirá cursos de cocina y talleres de rap en catalán esta Navidad

El Govern del PP de Marga Prohens impartirá cursos de cocina y talleres de rap en catalán esta Navidad en Baleares, con la puesta en marcha de la campaña Viu Nadal con el Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), organismo público encargado de promocionar el catalán, que es, junto al español, la lengua oficial la comunidad autónoma.

La promoción del catalán es desde el minuto uno una de prioridades de un Ejecutivo como el de Prohens, que, sin ir más lejos, en el arranque de la legislatura dobló el presupuesto de este organismo público hasta los 9,4 millones de euros. Un montante que ahora roza los 11 millones y que está destinado a fortalecer el uso y la proyección exterior del catalán.

Esta campaña navideña se llevará a cabo desde el 5 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026 y en la misma el Govern ofrecerá encuentros, talleres, charlas, rutas culturales y espacios creativos para la práctica de la lengua catalana en un entorno lúdico.

Esta iniciativa además se une a otra anunciada en días pasados para instar al sector de la restauración a ofrecer los menús de Navidad, también en catalán.

En este caso, el Ejecutivo ofrece a bares y restaurantes un material con propuestas concretas de menús, acompañadas de una serie de fichas de vocabulario específico, que servirá de ayuda a los restauradores que quieran tener sus menús de fiestas en catalán, «lo cual supone una muestra de calidad de servicio y de atención al cliente», según destaca el propio organismo público.

En el caso del catálogo de actividades navideñas en catalán las más destacadas de esta edición es el acto de conmemoración de los 15 años de la declaración de la Sibil·la como patrimonio inmaterial de la humanidad titulado La Sibil·la, el misteri d’un cant perdut, que se celebrará en la Catedral de Ciutadella, a cargo de la soprano Maria Camps, el día 20 de diciembre.

Además de este acto, en Menorca se llevará a cabo la Mostra de videojocs y el Torneig de Mario Kart el 5 de diciembre en Maó, el 6 de diciembre en Alaior y el 8 de diciembre en Ciutadella.

Rap en catalán en Mallorca e Ibiza

Se podrá disfrutar también del Taller del joc de la cuca, que se impartirá el 6 de diciembre en Es Mercadal, el 12 de diciembre en Alaior, el 13 de diciembre en Ferreries, el 13 de diciembre en Ciutadella, el 20 de diciembre en Sant Lluís y Es Migjorn, el 22 de diciembre en Es Castell y Maó, y el 23 de diciembre a Fornells y Alaior.

Por otro lado, en Mallorca se impartirá el taller Descobrim les neules de Nadal, que tendrá lugar el 11 de diciembre, en el Centre de Català de Inca; del Taller de rap nadalenc, con tres sesiones: el 17 de diciembre a Inca; el 18 de diciembre a Palma y el 2 de enero en Manacor; del Taller de cuina nadalenca con el cocinero Pedro Sureda, que se hará el 16 de diciembre a Palma y el 17 de diciembre en Sóller; Crea el teu joc de taula, con una sesión el 19 de diciembre en Llucmajor, y La llengua camina per Nadal, que tendrá lugar el 18 y el 23 de diciembre, ambas en Palma.

Finalmente, en Ibiza y Formentera se impartirá el Taller de rap nadalenc, con Rafel Swing. La actividad en Ibiza tendrá lugar el 3 de enero en Santa Eulària des Riu, y en Formentera, el 4 de enero en Sant Francesc.