El PP pide explicaciones al Gobierno vasco sobre los contratos adjudicados a Acciona

El Partido Popular (PP) del País Vasco preguntará este viernes durante el pleno de control en el Parlamento al Gobierno vasco por la existencia de cinco contratos adjudicados por el ejecutivo autonómico a Acciona –en UTE, acuerdo temporal entre dos o más empresas separadas– por un total de 188 millones de euros. La pregunta la formulará el parlamentario popular Santiago López a la consejera de movilidad sostenible del Ejecutivo regional, Susana García.

Desde el PP buscan que el Gobierno del País Vasco, liderado por el PNV, dé una respuesta sobre esas adjudicaciones, llevadas a cabo por parte de dos consejeros del Ejecutivo regional que se habrían beneficiado de valoraciones subjetivas, modificaciones del precio que duplicaron el coste inicial de una de las obras y ampliaciones de plazos contrarias a lo pactado.

El Partido Popular distingue la compañía Acciona como «una de las empresas cuyos contratos con algunas empresas y administraciones públicas están bajo sospecha por el supuesto pago de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos», que se investiga en la denominada trama del PSOE por la que han entrado en prisión José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos ex secretarios de Organización de Pedro Sánchez.

Por ello, la pregunta parlamentaria que el viernes le formulará el diputado popular Santiago López sea sobre la valoración que hace el Gobierno Vasco sobre las adjudicaciones y modificaciones contractuales irregulares realizadas desde consejerías socialistas a favor de Acciona por importe de 188 millones de euros.