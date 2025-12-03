Feijóo propone extender la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido con la extensión de la prisión permanente revisable a violadores reincidentes y depredadores sexuales. «No puede defender a las mujeres quien las abandona», ha censurado el jefe de la oposición en claras alusiones a las políticas feministas instauradas por el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez.

«La protección de las mujeres exige coherencia absoluta de todas las organizaciones empezando obviamente por los partidos políticos», ha señalado Feijóo. Con ello, ha recordando el último escándalo que afecta al seno del PSOE y del Gobierno. En concreto, a Paco Salazar, uno de los máximos colaboradores de Sánchez, sobre quien pesan varias denuncias de acoso sexual.

«Cuando una organización decide archivar denuncias internas de acoso, cuando no actúa con la diligencia debida contra comportamientos inaceptables o, peor aún, cuando pretende rehabilitar al supuesto agresor como si tal cosa, envía un mensaje devastador a la sociedad», ha expresado Feijóo. Una reacción, además, con la que ha querido poner en evidencia que los socialistas se hayan negado aplicar un protocolo para defender a las mujeres víctimas de Salazar.

Durante el desarrollo del XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) celebrado en Toledo, el presidente de los populares ha anunciado diez de los compromisos «prioritarios» para su partido para combatir la inseguridad. Junto al anuncio de ampliación de la prisión permanente para violadores y agresores, el PP se compromete también con la aprobación de la Ley de Multirreincidencia y a desbloquear, entre otras, la Ley para combatir la Okupación.

«España tiene que seguir siendo un país seguro», ha señalado Feijóo. A lo que ha manifestado su compromiso con la creación de una nueva «estrategia integral», más ambiciosa y actualizada, para combatir la actual implementada por el Ejecutivo.

Éstas son los diez compromisos del jefe del principal partido de la oposición para combatir la inseguridad en España: