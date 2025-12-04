Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 3 de diciembre

Un día más, el pasado miércoles 3 de diciembre, El Hormiguero y La Revuelta continúan batallando por el liderazgo del access prime time pero, por segundo día consecutivo, el equipo de David Broncano sufre un duro varapalo al tener que conformarse con la tercera posición en cuanto a cuota de pantalla, aunque superando las dos cifras. Y todo porque la nueva entrega de La isla de las tentaciones ha vuelto a adelantarles por la derecha, con más de seis décimas de diferencia. Muy lejos de ambas propuestas se encuentra El Hormiguero, con la visita de Ernesto Sevilla y Santiago Segura, con un 15.4% de cuota de pantalla y 1.948.000 espectadores.

Pero no todo queda ahí, puesto que debemos mencionar la particular batalla que, diariamente, libran First Dates y Cifras y Letras. A pesar de que el equipo de Carlos Sobera se llevó la victoria en las audiencias del martes, todo ha cambiado el miércoles: el concurso presentado por Aitor Albizua ha alcanzado el 7% de cuota de pantalla, superando no solamente a First Dates (5.6%), sino también a El Intermedio (6.9%). Por lo tanto, se convirtió en la apuesta preferida por los espectadores, sin contar con los grandes pesos pesados del access prime time de los miércoles como son El Hormiguero, La Revuelta y La isla de las tentaciones.

‘El Hormiguero’: 15.4 % y 1948.000

‘La Revuelta’: 10.9% y 1.382.000

‘La isla de las tentaciones’: 11.5% y 1.451.000

‘Cifras y letras’: 7 % y 912.000

‘El Intermedio’: 6.9% y 879.000

‘First Dates’: 5.6 % y 694.000

Audiencias del miércoles 3 de diciembre en prime time

Debemos tener en cuenta que el del Access no es el único gran duelo que se libró en la noche del pasado miércoles 3 de diciembre: Hasta el fin del mundo (TVE) y El 1% (Antena 3) continúan luchando por conseguir la victoria. En este caso, hay que destacar que el reality presentado por Paula Vázquez baja por segunda semana consecutiva, mientras que el concurso conducido por Arturo Valls hace todo lo contrario.

Esta semana, la diferencia entre ambas propuestas ha sido solamente de medio punto en estricta coincidencia, a favor de Hasta el fin del mundo. Telecinco, que en un principio iba a emitir el capítulo final de La Agencia, decidió apostar por un especial de El precio… La corona de presentada por Santi Acosta, en el que hablaron de las memorias del Rey Emérito. A pesar de la apuesta, se han tenido que conformar con 8,9%.

‘Hasta el fin del mundo’: 12.7 % y 809.000

‘El 1 %’: 11.8 % y 848.000

‘El precio de… La corona’: 8.9 % y 501.000

‘Cazadores de imágenes’: 5.1 % y 457.000

‘Callejeros’: 6 % y 427.000

El minuto de oro en audiencias del pasado miércoles 3 de diciembre se produjo a las 21:02 horas en Antena 3, por lo que el Rosco de Pasapalabra que realizaron Rosa Rodríguez y Manu Pascual logró hacer un 27.2% de cuota de pantalla y reunir a 3.201.310 espectadores. ¡Un dato verdaderamente espectacular!