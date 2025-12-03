Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 2 de diciembre

Tras un primer día de diciembre en el que La Revuelta ganó a El Hormiguero por la mínima, lo cierto es que este martes 2 de diciembre las tornas han cambiado. De hecho, con la visita de la leyenda del tenis Boris Becker, el equipo de David Broncano se ha visto sorprendido al realizar su peor dato del curso. El Hormiguero, el que es su principal rival en el access prime time, recibió en plató a Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez, logrando un margen de 4 puntos de cuota de pantalla. Lejos de que todo quede ahí, el varapalo de La Revuelta ha ido a más tras conocerse los datos obtenidos por La isla de las tentaciones 9 en su franja de emisión, ya que han superado las dos cifras, consiguiendo el segundo puesto en audiencias en cuanto al access prime time se refiere.

Lo que es un hecho es que los tres programas han obtenido datos más bajos de los habituales, probablemente por el partido que enfrentaban al Barça y al Atlético de Madrid, que se emitió entre las 21:00 y las 23 hrs en simulcast en dos canales de Movistar Plus+ , consiguiendo una media entre los dos del 11.5% y 1.516.000. En cuanto a la particular batalla que tienen diariamente First Dates y Cifras y letras, este martes ha sido el equipo de Carlos Sobera el que ha logrado llevarse el gato al agua, con más de un punto de diferencia de cuota de pantalla entre ambas propuestas. No podemos dejar de mencionar que poco más obtuvo El Intermedio, que ha superado a First Dates únicamente por dos décimas.

‘El Hormiguero’: 13.9 % y 1.850.000

‘La Revuelta’: 9.7% y 1.290.000

‘La isla de las tentaciones’: 10.4% y 1.391.000

‘El Intermedio’: 6.4% y 865.000

‘First Dates’: 6.2 % y 824.000

‘Cifras y letras’: 5.1 % y 693.000

Audiencias del martes 2 de diciembre en prime time

No es ningún secreto que Marc Giró y su Late Xou vivían muy tranquilos desde que finalizó la emisión de Supervivientes All Stars, formato con el que libraba una ardua batalla por liderar la noche de los martes. Pero todo podría cambiar puesto que, en la noche del 2 de diciembre, Antena 3 le está empezando a pisar los talones con la emisión de un nuevo capítulo de Renacer. De hecho, la diferencia entre ambas apuestas ha sido de 1 décima.

Quien les sigue de cerca es la emisión de la temporada 14 de La que se avecina, que ha logrado mantener las dos cifras de cuota de pantalla respecto a los datos de la semana pasada. No podemos dejar de mencionar que Batalla de restaurantes, programa de Chicote que se emite cada martes, ha hecho récord de temporada, alcanzando el 5.6% de share y 474.000.

‘Late Xou con Marc Giró’: 11 % y 809.000

‘Renacer’: 10.9 % y 799.000

‘La que se avecina’: 10.5 % y 762.000

‘Código 10’: 7.5 % y 443.000

‘Batalla de restaurantes’: 5.6 % y 474.000

Un día más, el minuto de oro se lo ha llevado Antena 3 de la mano de Pasapalabra, concurso que diariamente presenta Roberto Leal. En concreto, se produjo a las 21:03 hrs, en el que Rosa Rodríguez y Manu Pascual han logrado reunir a 3.297.440 espectadores (26.8% de cuota de pantalla).