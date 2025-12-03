Boris Becker confiesa a Broncano el consejo que dio a Rafa Nadal en sus inicios: «Acabó funcionando»

El pasado martes 2 de diciembre, tras la visita de Jeanette a La Revuelta, David Broncano y su equipo recibieron a una de las leyendas del tenis, como es el caso de Boris Becker. Recordemos que es el primer alemán y jugador más joven en ganar un torneo tan importante como es Wimbledon. A pesar de todo el éxito, lo cierto es que en lo personal su vida ha sido una completa montaña rusa, repleta de idas y venidas. Algo que ha querido reflejar en Inside, su nuevo libro, que ha presentado durante su paso por el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Más allá de sincerarse respecto a muchos aspectos que tenían relación con este proyecto, tanto presentador como invitado también hablaron sobre otras tantas cuestiones. Entre ellas, cómo los astros tienden a acercarse en un momento dado. «Roger Federer vino aquí. Es mi amigo, fue un invitado», recordó el jiennense.

Fue entonces cuando Boris Becker no dudó en hablar del suizo: «Es un gran tipo». Además, aseguró que le conoció cuando era un niño: «Es de Basilea, en Suiza, que hace frontera con Alemania, y queríamos que representara a Alemania, no a Suiza», recordó. Un dato que sorprendió mucho a David Broncano: «¿En serio?», alcanzó a decir. El invitado respondió de forma afirmativa, por lo que el presentador de La Revuelta se limitó a decir lo siguiente: «Qué zorro. Eres muy listo, Boris». Acto seguido, fue mucho más allá: «¿Y a Rafa? ¿Le conoces desde que era también un chaval?», quiso saber. Becker aseguró que estaba en lo cierto: «A Rafa también le conozco porque tenía una casa de verano al lado de él en Mallorca, en Manacor». Broncano sorprendió a su invitado: «¿Le intentaste nacionalizar alemán también?». La leyenda del tenis lo aclaró: «No, no. Yo tenía una casa entre Manacor y Artá, un lugar muy bonito».

Y añadió: «Estuve mucho tiempo y le conozco por eso. Fui a la academia y conocía a su familia, pero es demasiado español». Pero no todo quedó ahí, puesto que Boris Becker continuó haciendo ciertas confesiones sobre su vínculo con Rafa Nadal: «Le conocí con unos 14 o 15 años. Y conocía a su tío, Toni; me preguntó lo que pensaba sobre ese chico de 14 años, porque él es diestro, pero juega al tenis con la izquierda».

Acto seguido, fue más allá: «Por aquel entonces jugaba con las dos manos, por ambos lados». Fue entonces cuando aconsejó a Toni que eso «no era una gran idea»: «Le dije que tenía que jugar a una mano, y acabó funcionando». Una anécdota por la que Broncano se limitó a decir lo siguiente: «Quizás seas responsable de los éxitos de Rafa Nadal».

Como no podía ser de otra manera, ante ese comentario, el invitado de La Revuelta no tardó en mostrarse de lo más contundente al respecto, dejando algo muy claro: «No, no. Simplemente le conozco desde hace muchos años y siempre me ha parecido un gran talento», reconoció, tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza.