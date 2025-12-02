La petición de Jeanette a Broncano para responder a la pregunta sexual: «Me tienes que hacer un favor»
"¡Se ha quedado rojo!", exclamó la invitada de 'La Revuelta'
El pasado lunes 1 de diciembre, David Broncano y su equipo comenzaban nueva semana y nuevo mes, con invitados verdaderamente sorprendentes. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Luis Tosar y a Jeanette. El primero de ellos, acudió a La Revuelta para presentar Golpes, su nueva película, que se estrena el próximo viernes 5 de diciembre en todos los cines. Tras la entrevista con el actor, éste se cruzó con la artista antes de marcharse del escenario. «Qué honor», reconoció Luis Tosar. La otra invitada del programa también se pronunció sobre este curioso encuentro: «Yo soy cantante y él actor. No coincidimos, no hay tanto cruce». Es importante tener en cuenta que Jeanette no dudó un solo segundo en pasarse por el Teatro Príncipe Gran Vía con la firme intención de promocionar su gira 50 aniversario, con la que tendrá la oportunidad de recorrer diversos escenarios españoles en 2026.
«Hay gente que tuvisteis éxitos muy grandes y que estáis en el imaginario colectivo, pero que a día de hoy no os escuchan tanto», comenzó diciendo Broncano. La artista no tardó en pronunciarse respecto a esa reflexión: «No te creas, sí nos escuchan», respondió. Fue entonces cuando el jienense quiso aclarar a qué se refería, exactamente: «Sí, sí, a eso iba. No es por comparar, pero hay artistas actuales que tienen menos». Un comentario que Jeanette aprovechó para dar a conocer lo que pensaba al respecto: «Las canciones, cuando son buenas, perduran siempre». Después de dar más detalles sobre esta esperada gira y tras sincerarse como nunca sobre diversos aspectos profesionales de la reconocida cantante y compositora, David Broncano vio el momento más que perfecto para sorprender a su invitada. ¿De qué forma? Haciéndole las preguntas clásicas de La Revuelta.
Fue entonces cuando Jeanette no dudó en ser lo más directa posible, sobre todo respecto a las relaciones sexuales: «Me tienes que hacer un favor». Un comentario que no pasó desapercibido entre los allí presentes, lo que sacó los colores a Broncano. Algo que la artista no quiso pasar por alto: «¡Se ha quedado rojo!», exclamó. El jienense, finalmente, habló: «Señalándome con el dedito… A ver cómo acaba este programa».
Acto seguido, la invitada de La Revuelta quiso explicar a qué se refería: «Mira, me tienes que buscar una pareja». Y añadió: «Una vez que me lo busques, me invitas otro día y te cuento todo lo que quieras saber», confesó, entre risas. Como no podía ser de otra forma, Broncano aceptó la propuesta de su invitada. Es más, le hizo saber que ya tenía al candidato perfecto.
El equipo de La Revuelta no dudó un solo segundo en sumarse a este juego. ¿De qué forma? Proyectando la imagen de Antonio Resines, lo que generó las risas entre los presentes en el Teatro Príncipe Gran Vía. Tirando de humor, el jienense alcanzó a hacer la siguiente cuestión: «¿Te imaginas?». Lo que es un hecho es que la respuesta de Jeanette a la segunda de las preguntas clásicas del programa ha sido una de las más sorprendentes y divertidas de lo que va de temporada.
