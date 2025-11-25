La inesperada confesión de Broncano en ‘La Revuelta’: «Es una historia muy triste»

El pasado lunes 24 de noviembre, La Revuelta dio la bienvenida a una nueva semana. Mientras El Hormiguero dio la bienvenida a Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP, David Broncano no dudó un solo segundo en recibir a Sulema, Chule y Toni, protagonistas de Ciudad sin sueño, al Teatro Príncipe Gran Vía. Los tres llegaron al programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española para contar todos los detalles sobre la película que protagonizan. Pero no solamente eso, sino también había otro objetivo, que no era otro que dar a conocer la complicada situación en la que se encuentra la Cañada Real, zona situada a unos pocos kilómetros de la capital. Entre otras cuestiones porque, tal y como han dado a conocer los invitados de La Revuelta, llevan aproximadamente seis años los servicios más básicos, como es la luz.

Un dato que dejó a Broncano completamente descolocado: «Seis años ya. Creo que en algún momento habrá que hacer algo con eso», aseguró. Chule desveló que no les quedaba otro remedio que «aguantar lo que viene». Algo por lo que el presentador de La Revuelta quiso ir mucho más allá: «Aguantar lo que viene, pero eso es escandaloso», repitió, y añadió: «Yo pensaba que hace cuatro o cinco años, pero no seis. Fíjate que es algo que se habla de vez en cuando y tal, pero no le damos suficiente importancia», reconoció. Todo ello mientras los invitados desvelaban que utilizaban placas y generadores de luz de gasolina para tratar de hacer frente a esa falta de suministro. Algo que les afecta especialmente en una época del año tan dura como es el invierno, por el frío. Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta volvió a aprovechar para alzar la voz por todos ellos.

«No puedo decir mucho más. Que se arregle en algún momento porque es escandaloso que haya tantas familias ahí, sin luz, durante tantos años», comenzó diciendo. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Esperemos que suceda en algún momento», sentenció, deseando que este problema se viese solucionado a la mayor brevedad posible.

La confesión de Broncano en ‘La Revuelta’ que ha descolocado a los espectadores

Antes de que se llevase a cabo la entrevista a Sulema, Chule y Toni, como suele ser habitual en el programa, el presentador habló con Grison, Ricardo Castella, Sergio Bezos y algunas personas del público. Momento en el que el jienense acabó haciendo una confesión que no dejó indiferente a nadie, ni mucho menos.

«Se me quedó una pierna enganchada en la pata de una mesa…», comenzó explicando, pero no tardó en arrepentirse. «No quiero contar nada de esto. Es una historia triste, muy triste», aseguró. Fue entonces cuando Grison no tardó en hacer un comentario al respecto: «¿Te quedaste enganchado en una mesa? 14 millones aquí el colega», espetó, generando una ola de aplausos y risas en el mítico Teatro Príncipe Gran Vía.