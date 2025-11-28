Javier Cercas para los pies a Broncano en ‘La Revuelta: «No te la doy, es para que tengas envidia»

El pasado jueves 27 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de la última entrega de La Revuelta de esta semana. Así pues, tras la emotiva visita de Alba Flores para presentar su documental, Flores para Antonio, llegó el momento de recibir a nuevos invitados en el Teatro Príncipe Gran Vía. En este caso, Javier Cercas y Eduard Fernández no dudaron un solo segundo en aceptar la propuesta de acudir al programa de David Broncano para presentar Anatomía de un instante, la nueva serie de Movistar+ en el que se refleja el fallido golpe de Estado de Antonio Tejero, que se produjo el 23 de febrero de 1981. Un proyecto que ya presentó hace unos días Álvaro Morte en El Hormiguero, donde se sinceró sobre cómo fue dar vida a Adolfo Suárez. De esta forma, tanto el escritor como el actor dieron a conocer detalles de este proyecto que no está dejando indiferente a nadie.

Eso sí, como suele ocurrir en La Revuelta, cada invitado acude al programa con un regalo para sorprender a David Broncano. Fue entonces cuando el novelista se propuso dejarle completamente sin palabras: le mostró una bala real que quedó en el Congreso ese 23-F. A pesar de que el presentador estaba maravillado, Javier Cercas quiso pararle los pies: «No te la doy. Es para que tengas envidia», aclaró. Acto seguido, fue mucho más allá: «Se le cayó a un Guardia Civil en el bar del Congreso. Los militares lo saquearon todo en la barra». Pero no todo quedó ahí, puesto que el escritor quiso compartir un dato más: «La otra la tiene el hijo de Adolfo Suárez», expresó. A pesar de que miró el proyectil con ganas de quedárselo, el jienense optó por devolvérselo a Javier Cercas. Lo que ni tan siquiera imaginaba era el regalo que el novelista le había traído.

«Ábrelo, ábrelo», le instó. El objeto en cuestión estaba dentro de un estuche cuadrado. Nada más abrirlo, el presentador de La Revuelta se quedó verdaderamente descolocado y sin palabras. Fue entonces cuando Cercas no dudó un solo segundo en explicar a los espectadores de La 1 de Televisión Española de qué se trataba: «Es un rosario que me regaló el Papa Francisco».

Acto seguido, quiso dar a conocer el verdadero motivo por el que había decidido regalárselo: «Para que te portes bien, que reces y vayas al cielo, que falta te hace», comentó, entre risas. «¿El Papa bueno? Madre mía», quiso saber el jienense. Todo ello mientras dio el paso de colgarse el rosario en el cuello, mostrándolo a cámara. Pero no todo quedó ahí, puesto que Eduard Fernández también se propuso sorprenderle con un presente.

En este caso, el actor optó por regalarle nada más y nada menos que una tribuna de la Cámara Baja. De nuevo, Broncano se quedó muy sorprendido: «¿Es real esto?», alcanzó a preguntar. Y fue mucho más allá: «Vosotros habéis ido al Congreso a robar, ¿no? Virgen santa», comentó. Javier Cercas no dudó un solo segundo en seguir con la broma: «Lo hemos saqueado».