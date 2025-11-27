Alba Flores consigue emocionar a Broncano con un regalo familiar: «Esto es una preciosidad»

El pasado miércoles, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Luz Casal, el Teatro Príncipe Gran Vía recibió a la actriz Alba Flores. La nieta de La Faraona acudió al programa para presentar uno de los proyectos más importantes de su vida. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Flores para Antonio, un documental con el que ha querido rendir homenaje a su padre, Antonio Flores. Algo que ha supuesto, a su vez, un profundo ejercicio emocional para ella. Entre otras cuestiones, Alba aseguró que, para llevar a cabo este proyecto, ha tenido que hacer un arduo trabajo a la hora de enfrentarse a la memoria familiar, pero también al legado artístico. Además, su intención era contar todo eso a través de una película y que no fuese autorreferencial, ni mucho menos.

Pero, ¿cómo surgió la idea de este documental? De la forma más casual. Como la propia actriz desveló en La Revuelta, se encontraba organizando junto a su madre un concierto homenaje. La reacción del público le fascinó tanto que llegaron a una conclusión muy concreta, y es que existía cierta necesidad de volver a tener muy presente la figura de uno de los cantautores más sorprendentes de las últimas décadas, que no es otro que Antonio Flores. Todo ello mientras la joven cumplió 33 años, la misma edad en la que falleció el artista. Cuestiones que hicieron que tomase la decisión de emprender este viaje emocional por el que se ha hecho realidad este documental que lleva por título Flores para Antonio. «Era increíble, muy transparente… No ocultaba nada», comentó Alba. Unas características por las que quiso crear un proyecto honesto y, sobre todo, fiel a su padre.

Lo que ninguno de los allí presentes esperaba era el gesto que la invitada iba a tener con el presentador de La Revuelta. Y todo porque quiso llevarle un regalo, pero no uno cualquiera. Se trataba de una fotografía que había estado, durante muchos años, sobre el piano de Lola Flores. La actriz desveló que, tras la muerte de su abuela y su padre, ese marco acabó en su habitación.

Al ver de lo que se trataba, David Broncano no pudo evitar emocionarse: «Esto es una preciosidad», comenzó diciendo, sin dar crédito a lo que tenía en sus manos. Y lo explicó: «Una foto de la familia Flores al completo». Poco después, continuaron hablando del documental en el que Alba Flores ha tenido la oportunidad de poder reconciliarse con ciertos bloqueos que tenía desde su niñez, como era el caso de cantar canciones de su padre.»Ahora me siento libre. Estoy como en la adolescencia musical», aseguró la invitada de La Revuelta.

Broncano se emociona con el proyecto de Alba Flores

En un momento dado de la entrevista, el equipo del programa decidió emitir el tráiler de Flores para Antonio. Tras este gesto, todo el público presente en plató se levantó a aplaudir, mientras que Alba se dirigió a Broncano: «Te has emocionado un poco, te lo veo en los ojitos».

El presentador de La Revuelta no tuvo reparos a la hora de admitirlo: «Creo que es normal, porque tiene una parte de verlo como seguidor, como admirador de lo que hacía, pero hablándolo contigo de cerca… Todo el mundo empatiza con el documental de un padre que solo conociste de niña», analizó.

Alba Flores se mostró de acuerdo, de ahí que tuviese intención de poder conectar con algo tan duro como es esa herencia emocional o, incluso, duelo silencioso que muchas familias viven a lo largo de su vida: «Mucha gente después de ver la peli se acerca a contarme sus historias, los silencios, las cosas que no se hablan, cómo han vivido los duelos… Es muy interesante», comenzó explicando la actriz, y añadió: «Estoy muy contenta de haber hecho esto».