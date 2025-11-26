Luz Casal confiesa cómo se enteró de que iba a ser marquesa tras la decisión de Felipe VI y Letizia

Tras la visita de Sulema, Chule y Toni, el pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta forma, fuimos testigos de cómo Luz Casal llegó al Teatro Príncipe Gran Vía con la intención de presentar su 18º disco, titulado Me voy a permitir. En este nuevo trabajo, entre otras cuestiones, ha tenido la oportunidad de colaborar con la artista Carla Bruni, mujer de Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia. «No la conocía personalmente, pero sí conocía su primer disco», comenzó explicando la invitada del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, y añadió: «Ella aparece una estrofa cantando en francés, es supersensual. No tiene una gran voz, pero me encantaría tener dentro de mis posibilidades la capacidad de cantar esa cosita como dulce, con poca necesidad de aire», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, la cantante hizo hincapié en la existencia de muchos tipos de voces, incluso las que son prescindibles no por cómo cantan sino por lo que cantan, aunque no quiso ejemplificar. A pesar de todo, la invitada se comprometió a invitar a Carla Bruni a La Revuelta, puesto que coincidirá con ella en su concierto en París, que se celebrará el próximo 10 de enero. Pero no todo quedó ahí, puesto que, como era de esperar, David Broncano quiso saber cómo ha sido su experiencia como marquesa de Luz y Paz que Felipe VI y Letizia le concedieron hace unos cuantos meses. Recordemos que la gallega recibió este título nobiliario junto a otros grandes nombres, como es el caso de Rafa Nadal. Así pues, quiso explicar cómo se enteró de la noticia: «Yo viajaba a Asturias desde mi tierra, Galicia, y mi compañero me dijo ‘te voy a pasar una llamada’».

Fue entonces cuando se lo comunicaron: «Los reyes han decidido hacerte marquesa. Mi reacción fue tan cursi… Dije ‘¡yupiiii!’ Una palabra que no empleo nunca». Eso sí, quiso recalcar que, desde ese momento, estuvo aproximadamente tres meses sin saber nada más de este asunto. Algo que le generó una enorme preocupación: «Pensé que se habían olvidado, o peor aún, que habían rectificado».

Pero, por fortuna, volvieron a llamarla: «Entonces estaba en Madrid grabando un tema de este nuevo disco de letra bastante macarra. Me pregunté si me lo quitarían si se enteraban de la letra», bromeó. A pesar de tener ese título nobiliario, la artista no quiso dejar de tener presente que era una mujer cuyo origen estaba en una aldea gallega.

Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por La Revuelta, Luz Casal quiso hacer un pequeño repaso a su nuevo disco, explicando con lujo de detalle que esta idea ha partido de canciones interpretadas por otros artistas que ella ha querido hacer suyas. Además, durante este año, ha tenido la oportunidad de coincidir hasta en dos ocasiones con Paul McCartney, el que fuese integrante de Los Beatles: «Son las cosas que me da la vida, tengo suerte», reconoció.