Audiencias de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘La isla de las tentaciones’ de ayer, lunes 1 de diciembre

No es ningún secreto que, durante años, los programadores de las televisiones han ido retrasando cada vez más el inicio de los principales programas de las diversas cadenas. De hecho, en la actualidad, el comienzo de emisión suele producirse en torno a las 23:00 horas (hora menos en las Islas Canarias). Por este mismo motivo, tanto La isla de las tentaciones (Telecinco) como la serie ENA (La 1 de Televisión Española) consiguieron excepcionales datos de audiencias este lunes 1 de diciembre. Pero no todo queda ahí, puesto que El Hormiguero y La Revuelta continúan manteniendo las distancias, aunque, en esta ocasión, ambos formatos ha obtenido un dato ligeramente inferior a lo que estamos acostumbrados.

La primera parte de la noche del lunes 1 de diciembre, El Hormiguero se llevó el gato al agua con la visita de Guillermo Francella y Javier Veiga, consiguiendo un 12.2% y 1.607.000, mientras que La Revuelta obtuvo un 12.1% y 1.609.000. En cuanto a Sandra Barneda y sus parejas, ocuparon toda la noche de Telecinco. Por lo tanto, en la franja de emisión de los programas presentados por Pablo Motos y David Broncano obtuvieron un 11.8% y 1.548.000. Es decir, un excepcional dato, aunque no consiguieron llevarse la medalla de plata en la batalla por el access prime time. En cuanto al resto de programas, El Intermedio hizo un 7.2% (950.000), mientras que Cifras y letras consiguió vencer en su particular batalla First Dates.

‘El Hormiguero’: 12.2 % y 1.607.000

‘La Revuelta’: 12.1% y 1.609.000

‘La isla de las tentaciones: Express’: 11.8% y 1.548.000

‘El Intermedio’: 7.2% y 950.000

‘First Dates’: 6.8 % y 871.000

‘Cifras y letras’: 6.9 % y 937.000

Audiencias del lunes 1 de diciembre en prime time

En esta ocasión, La isla de las tentaciones consiguió un sorprendente dato de audiencia, como es el 16.1% de cuota de pantalla y 1.351.000. Una cifra que nada tiene que ver con la de la semana pasada, en la que la distancia con La 1 de Televisión Española por el estreno de la serie ENA era mínima. Este lunes, la ficción se ha desinflado, conformándose con un 12.6% y 1.234.000.

En cuanto al resto de propuestas de la noche, hay que destacar la serie turca Renacer, que no ha llegado a las dos cifras de cuota de pantalla, al anotar un 9.2%. Todo ello mientras Cuatro y laSexta continúan librando su particular batalla de audiencias en cuanto a la emisión de una película se refiere.

‘ENA’: 12.6% y 1.234.000

‘La isla de las tentaciones’: 16.1% y 1.351.000

‘Renacer’: 9.1% y 705.000

‘El Blockbuster’: ‘Transporter 3’: 5.2% y 373.000

‘El Taquillazo’: ‘Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás’: 7.1% y 535.000

Por si fuera poco, hay que destacar que el minuto de oro del día, una vez más, se lo ha llevado Pasapalabra, programa presentado por Roberto Leal en Antena 3. Concretamente, a las 21:03 horas (una hora menos en las Islas Canarias), Manu Pascual y Rosa Rodríguez lograron una cuota de pantalla del 29.3%, reuniendo a 3.525.430 espectadores.