‘ENA’: ¿cuántos capítulos tiene la serie de La 1 de Televisión Española?

La 1 de Televisión Española vuelve a renovar su parrilla de programación. Tras la gran final de MasterChef Celebrity, la cadena ha presentado su nueva apuesta audiovisual. Siempre fiel a las ficciones de época, la cadena ha presentado ENA. Una producción española que narra la historia de una joven monarca que tiene que cambiar su vida de manera radical para ejercer como reina, una labor que nunca quiso realizar. Protagonizada por Kimberley Tell y Joan Amargós, la producción está basada en la novela de Pilar Eyre. Asimismo, cuenta con el guion y la producción ejecutiva de Javier Olivares. Todo ello sumado a la dirección de Anaïs Pareto y Estel Díaz.

De esta manera, la audiencia podrá ver como Alfonso XIII, un joven rey que dirigió España desde 1902, queda completamente cautivado con la belleza de Ena. Por ello, la eligió como su esposa. Una decisión que dejó completamente contrariados a todos, especialmente a su madre, María Cristina. Y es que, Ena es una mujer británica que ha crecido con tradiciones diferentes. Además, de su religión. Sin embargo, y a pesar de todo, el monarca se muestra decidido a contraer matrimonio con ella. Un enlace que se ve perturbado por un atentado en el que fallecen varias víctimas. Victoria Eugenia es la figura que es conocida en la historia de España. Pero, su círculo más cercano y la Familia Real Británica la llamaban Ena. Una mujer moderna para la época que fue un icono de la moda y de la liberación de costumbres femeninas.

¿Cuántos capítulos tiene ‘ENA’, la serie española?

Tal y como se ha informado, la producción presentará su primer capítulo este lunes, 24 de noviembre. Un estreno que tendrá lugar tras la emisión de La Revuelta, a partir de las 23:00h (hora antes en las islas Canarias). De esta manera, los espectadores de la 1 de Televisión Española tendrán la oportunidad de conocer esta maravillosa historia.

Una producción que está compuesta por un total de seis entregas. Por lo tanto, cada semana, la cadena emitirá un nuevo capítulo de la ficción. Una apuesta muy interesante con la que prometen no dejar indiferente a nadie. Asimismo, para poder ser testigo de este estreno tan solo será necesario tener sintonizado el canal en la televisión. Pero, también es posible ver el capítulo gracias a la plataforma de RTVE Play.

Resumen del primer capítulo de ‘ENA’

Como adelanto, la cadena ha emitido un pequeño recopilatorio de lo que se podrá ver esta noche. De esta manera, la audiencia verá como Alfonso XIII viaja hasta Londres para conocer a la princesa Patricia de Connaught, a la que propone en matrimonio. Pero, ella lo rechaza. Sin embargo, de la manera más inesperada, el destino le presenta a Ena.

Los jóvenes comienzan su relación con un intercambio de cartas. Pero, no todo el mundo está de acuerdo con esta unión. Una trama que mostrará de manera paralela la llegada de Mateo Morral, quien ha radicalizado su posición política y considera que la boda real es el momento idóneo para actuar. De esta manera, tendrá lugar un atentado que marcaría la historia de España en 1906.