‘ENA’: horario y cómo ver el estreno de la serie (online y tv)

La 1 de Televisión Española ya tiene sustituto para MasterChef Celebrity. El pasado lunes, 17 de noviembre, los espectadores de la cadena fueron testigos de la gran final del popular formato de cocina. Un encuentro televisivo cuya edición concluyó con la victoria de Mariló Montero. Ahora, tras la final del formato, el público tendrá la oportunidad de ser testigo de la llegada de ENA a RTVE. Y es que, esta ficción española de época amenizará las noches de los lunes, tras La Revuelta. Una apuesta muy interesante por parte del grupo de comunicación que no ha dejado indiferente a nadie. ¡Te la presentamos!

Tal y como se ha informado de manera oficial, este lunes, 24 de noviembre, La 1 de Televisión Española emitirá el primer capítulo de ENA. De esta manera, los espectadores podrán conocer una historia cuya línea temporal se presenta en la primera mitad del siglo XX. Protagonizada por Kimberley Tell y Joan Amargós, la producción está basada en la novela de Pilar Eyre. Asimismo, cuenta con el guion y la producción ejecutiva de Javier Olivares. Todo ello sumado a la dirección de Anaïs Pareto y Estel Díaz. Una serie cuya trama narra la historia de Ena, una mujer que nunca quiso ser reina.

Sinopsis de ‘ENA’, la nueva serie de RTVE

La protagonista de esta historia es una joven inglesa cuya vida cambia de un segundo a otro, pues se convierte en la reina de España. Alfonso XIII, un joven rey que dirigió España desde 1902, quedó completamente cautivado con la belleza de la joven. Por ello, la eligió como su esposa. Una decisión que dejó completamente contrariada a su madre, María Cristina.

Al unirse a Alfonso XIII, Ena se vio obligada a dejar atrás todo lo que conocía como, por ejemplo, sus costumbres, su familia y su religión. Pero, el enlace no comenzó de la mejor manera. Pues, el día de la boda vivieron un atentado. Moderna en una época tradicional, la monarca fue un icono de la moda y de la liberación de costumbres femeninas. Victoria Eugenia es la figura que es conocida en la historia de España. Pero, su círculo más cercano y la Familia Real Británica la llamaban Ena.

Horario y cómo ver ‘ENA’

Como comentábamos en líneas anteriores, ENA realizará su gran estreno este lunes, 24 de noviembre. De esta manera, en la 1 de Televisión Española, a partir de las 23:00h (hora antes en las islas Canarias), los espectadores tendrá la oportunidad de ver el primer capítulo. Para poder visualizarlo será necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de RTVE. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, que no cunda el pánico.

Gracias la plataforma de RTVE Play, también es posible seguir esta historia a través de cualquier otro dispositivo. Para ello, tan solo será necesario descargarse la app y registrarse con un nombre de usuario y contraseña. De esta manera, es posible disfrutar de la serie, dónde y cuándo se desee. ¡No te lo puedes perder!