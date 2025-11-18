‘MasterChef Celebrity’: ¿quién ha ganado esta edición y cuánto dinero se ha llevado de premio?

Ha sido una bonita aventura. Pero, toda buena historia que se precie también tiene que contar con su final. La pasada noche del 17 de noviembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de la emisión de la gran final de MasterChef Celebrity. El popular talent culinario se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión, y no es para menos. Eso sí, esta temporada el público ha tenido la oportunidad de ver entre fogones a nuevas celebridades. Un reto que nos ha dejado como finalistas a Mariló Montero, Juanjo Bona, Miguel Torres y Torito.

El programa comenzó y Mariló Montero fue la primera que consiguió consagrar su plaza en la prueba final. Pues, brilló con luz propia en la prueba de noche. Seguidamente, Juanjo Bona, Miguel Torres y Torito tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto. Pero, fue el deportista el que sobresalió en la prueba de exteriores. Por lo tanto, con la chaquetilla puesta, tuvo que batirse en duelo con la periodista. Pues, habían logrado vencer a sus compañeros y hacerse con su plaza en la prueba final. Un último encuentro donde las emociones no faltaron. De hecho, y como es tradición en el formato, los familiares de los finalistas acudieron al plató con el objetivo de animarlos y acompañarlos en este momento tan importante.

Los finalistas reciben la visita de sus familiares

Miguel Torres recibió la visita de Paula Echevarría, su pareja, su madre, Maite, y su hijo. «Es don perfecto. Yo tampoco le encuentro la pega y lleva ochos años con él, imagínate. Es super responsable con todo. Cuando empezó a cocinarme ya llevábamos un tiempo, pero siempre lo ha hecho super bien. Es un pilar fundamental en mi vida y cuando está se nota bastante. Se ocupa de muchas cosas», comentó la actriz sobre él.

Por su parte, Mariló Montero estuvo acompañada de Alberto Herrera, Rocío Crusset y sus respectivas parejas. «Yo me preocupaba un poco por su bienestar, pero conociéndola sabía que iba a ser una experiencia brutal y una oportunidad de que la conocierais», dijo el hijo de la periodista. Tras ello, los participantes se pusieron manos a la obra con sus cocinados finales. De esta manera, cada uno ha representado fragmentos de su vida en forma de plato Michelin.

Los chefs fueron claros. Los finalistas debían cocinar un menú completo con dos raciones por cada plato. Un reto por el que cada uno ejecutó una propuesta muy interesante. Pero, tras la cata final, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera tuvieron claro el nombre de su ganador de la edición.

¿Quién fue el ganador de ‘MasterChef Celebrity’?

«El ganador de la décima edición de MasterChef Celebrity España es… ¡Mariló!», anunció Pepe Rodríguez. Por lo tanto, la periodista se alzó con la victoria de la edición. Un triunfo que celebró emocionada y por el que fue abrazada por todos sus compañeros.

Asimismo, y como recompensa, Mariló Montero fue premiada con 75.000 euros. Una cifra económica que destinaría a una ONG. En el caso de la periodista, ella eligió donarlo a la Fundación Fundela, destinada al fomento de la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y es que, esta enfermedad es muy cercana a ella debido a que la sufrió su madre.