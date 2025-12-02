Guillermo Francella se pronuncia sobre el accidente de tráfico que tuvo en Fuerteventura: «Fue curioso»

El Hormiguero, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que Pablo Motos y su equipo hacen un trabajo verdaderamente excepcional para conseguir sorprender con cada invitado que llevan a plató. El mes de diciembre comenzó con la visita de Guillermo Francella y Javier Veiga, que acudieron al programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3 con la firme intención de presentar Playa de Lobos, una película que se estrena el próximo 5 de diciembre. Este filme nos brinda la oportunidad de ser testigos de cómo el encuentro en una playa de dos completos desconocidos acaba convirtiéndose en una situación muy tensa. Eso sí, antes de que el rodaje comenzase, Guillermo Francela sufrió un accidente de tráfico. Un hecho que no dudó en compartir en El Hormiguero.

«Fui a cenar con una productora, su hija, y mi hermano. Fuerteventura tiene muchas rotondas», comenzó explicando Francella, viéndose interrumpido por Pablo Motos, que quiso tirar de humor: «Sí, es un vicio español». El actor argentino fue mucho más allá: «¿Qué hay detrás de esas rotondas? No sabes lo que viene después, nunca termina, y algunas no están iluminadas». Fue en ese preciso instante cuando tuvo lugar el accidente: «Nos perdimos y cuando la retomamos, veo que viene un auto y giré… saltaron los airbags, estábamos ilesos, pero con golpes. Menos mal que no me lastimé la cara», confesó. Y es que debemos tener en cuenta que, al día siguiente, iba a comenzar el rodaje de la película. «Justo parecía que ocurría a menudo porque apareció una ambulancia y nos preguntó qué pasó (…) Fue curioso, parecía que estaba preparado», comentó el invitado de El Hormiguero.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Javier Veiga quiso dar a conocer cómo se enteró de lo que le había sucedido a su compañero de reparto: «Me llama la productora y me dice habían tenido un accidente, cuando le pregunto si estaban bien balbuceó y me colgó. Yo pensé ‘hemos pagado a Guillermo’», recordó.

Aprovechando su paso por el programa, Pablo Motos preguntó a Francella cómo volvió a fumar después de haberlo dejado. Fue Veiga el que se pronunció: «Estábamos una zona de guiris tomando una copa después del rodaje y me estuvo explicando con todo lujo de detalles cómo lo había dejado y que jamás tocará un cigarrillo».

Acto seguido, el marido de Marta Hazas fue mucho más allá: «De repente, se acerca una chica uruguaya, y Guillermo es un seductor en todos los sentidos. Dejamos que le pida un autógrafo y 20 segundos más tarde está con un cigarrillo». Y añadió: «Me dice ‘me ofreció un cigarrillo, ¿qué le digo?’».

Finalmente, Carlos Francella intentó justificarse: «Yo no fumo, a veces uno… pero cuando tomas alcohol…», comenzó explicando. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Cuando se me calienta el pico me dan ganas de fumar, pero me controlo», confesó a Pablo Motos.