La historia de Javier Veiga y Marta Hazas: cómo se conocieron, dónde se casaron y por qué no tienen hijos

La industria interpretativa española nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han formado parte de grandes producciones. Pero, si hablamos de parejas de actores consolidadas, los nombres de Javier Veiga y Marta Hazas no pueden faltar en la lista, puesto que los artistas llevan ya más de una década juntos. Una historia de amor que surgió en pleno rodaje. Pues, fue la producción Muertos de amor la que unió sus destinos. Y es que, desde entonces, han sido varios los proyectos profesionales en los que han trabajado juntos. Un pequeño detalle que demuestra que, también, son un gran equipo como actores.

Tal y como la pareja ha relatado, ambos ya se habían conocido anteriormente. Pues, al parecer, ella había visto una obra de teatro protagonizada por Javier Veiga en la que él era el protagonista. Pero, no fue hasta el rodaje de Muertos de amor, en el 2012, que comenzaron a tener un trato más cercano. De hecho, juntos han apostado por fundar una productora, Medio Limón. Un medio con el que han lanzado al mundo varias producciones cinematográficas como, por ejemplo, Pequeñas coincidencias o Amigos hasta la muerte.

¿Dónde se casaron Javier Veiga y Marta Hazas?

Tras comenzar un noviazgo, la pareja de actores decidió unir sus vidas en matrimonio en el 2016. El 1 de octubre de dicho año, los artistas se casaron en Santander, en el Palacio de la Magdalena. Un enlace al que acudieron sus respectivos familiares, amigos, seres queridos y compañeros de profesión para poder vivir con ellos un día tan importante. Una boda que quisieron hacer por lo civil.

«Hemos sido una pareja muy productiva con el último estreno de Amigos hasta la muerte en cines. La película que hemos producido, ópera prima de Javi, hemos hecho una serie, una obra de teatro y encima nos lo seguimos pasando bien juntos, así que no se puede pedir nada más», dijo para ¡Hola!

¿Por qué no quieren tener hijos?

A pesar de haber estado 13 años juntos, la pareja no ha sentido la necesidad de querer darle la bienvenida a su círculo a un bebé. Y es que, Marta Hazas ha manifestado que es completamente feliz sin ser madre. «Yo no quiero pasar mi década de los 40 a los 50 en la crianza», comentó a El País en su momento.

Por su parte, Javier Veiga ha indicado que sabe que se están «perdiendo» algunas etapas y momentos por no ser padre, pero también sabe que hay hombres que son padres y se están perdiendo cosas «por tener que estar cuidando a sus hijos». Y es que, la pareja de actores lo tiene claro. No quieren tener hijos. «Es una faena porque es una decisión que hay que tomar», agrega el actor.