Tras la visita de Boris Becker el pasado martes 2 de diciembre, el Teatro Príncipe Gran Vía volvió a abrir sus puertas para recibir a un nuevo invitado. En esta ocasión, fue Pedro Ruiz el que no dudó un solo segundo en acudir a La Revuelta para charlar con David Broncano. Desde su llegada al escenario, el mítico presentador de Televisión Española dejó en evidencia la gran sintonía que tiene con el jiennense. Tanto es así que Broncano confesó que Pedro Ruiz ha cogido la costumbre de enviarle vídeos por WhatsApp en los que aparece saltando a la piscina. Eso sí, a pesar de ese excelente vínculo que existe entre ambos, eso no ha evitado que el periodista acabase parándole los pies tras un comentario que tenía estrecha vinculación con El Hormiguero, principal rival en audiencias de La Revuelta. Todo comenzó cuando el jiennense hizo la siguiente pregunta a su invitado: «¿Ves el programa de vez en cuando?».

El mítico presentador de Televisión Española tiró de honestidad: «Sí, veo todo. Veo el programa, los programas, oigo la radio, voy al cine…» Ante esa respuesta, David Broncano no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «¿Qué programas?». Su invitado fue contundente: «Todos ellos». Además, desveló que en algunos de esos programas se quedaba mucho más tiempo que en otros. Una respuesta que no terminó de convencer al presentador de La Revuelta, por lo que no tuvo reparos a la hora de mostrarse mucho más directo: «¿Ves la competencia en esta franja?», cuestionó, refiriéndose a El Hormiguero. Pedro Ruiz volvió a hablar: «Hago zapping. Igual que hago en el coche con la radio». Además, lanzó una importante reflexión: «Me gusta saber cuál es la entidad de las bocas y estar con todo el mundo, que cada uno hace un programa a su estilo».

Tirando de esa confianza que tiene con el periodista, David Broncano afeó que no optase por La Revuelta: «No nos gusta el zapping aquí…», comenzó explicando. Y añadió: «Quiero decir, una vez que ya has decidido poner La 1, que cambies luego… ¿Cambias?». Pedro Ruiz sonrió al saber que seguía refiriéndose a El Hormiguero, por lo que le paró los pies: «¿Está prohibido cambiar? ¿No estamos en un país libre?».

Fue entonces cuando el presentador de La Revuelta tiró de humor para responder de la siguiente manera a su invitado: «Ojalá pudiese establecer una república bolivariana del programa». Todo se zanjó cuando el periodista, con su discurso, mostró la extraordinaria capacidad que tiene para analizar el panorama televisivo de la actualidad.

«Oigo a todo el mundo con cariño porque creo que todos aportamos cosas. Tú la tuya y otros, otra», comenzó diciendo Pedro Ruiz durante su paso por el programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española. Acto seguido, fue mucho más allá: «Creo que hay que relacionarse bien; estamos en un momento de demasiada crispación, hay que quererse y ser amable». Broncano asintió, y alguien del público se mostró de acuerdo con él: «¡Muy bien dicho!», se pudo escuchar en el Teatro Príncipe Gran Vía.