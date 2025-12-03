‘La Agencia’: ¿por qué no se emite hoy el capítulo final de la serie en Telecinco?

La Agencia, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las series que más alegrías está dando a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que, cada miércoles, se reúnen frente a la pequeña pantalla para ver qué ocurre en la agencia de representación artística Rebecca Talent, en la que trabajan Gabi (Javier Gutiérrez) Andrea (Manuela Velasco), Maribel (Fiorella Faltoyano) y Matías (Carlos Bardem). Todo ello mientras los cuatro personajes principales de esta ficción hacen todo lo que está en su mano para tratar de compaginar, en la medida de lo posible, sus labores en el mundo del espectáculo con sus cada vez más complicadas circunstancias personales. A pesar de todo, la cadena de Fuencarral ha tomado la decisión de cancelar la emisión de La Agencia hoy, miércoles 3 de diciembre, en Telecinco.

Como suele ser habitual, siempre se suele priorizar la actualidad frente a cualquier programación prevista. Así pues, en un día tan señalado como este miércoles 3 de diciembre, en el que se han publicado en España las memorias del Rey Juan Carlos I, Telecinco ha optado por dejar a un lado La Agencia para emitir un especial de El Precio de. En este programa presentado por Santi Acosta, se analizarán muchas cuestiones que tienen estrecha relación con el Rey Emérito. Por lo tanto, contarán con periodistas de investigación, testigos directos e, incluso, personas cercanas al monarca. Entre ellos, Miguel Ángel Revilla tras haber sido demandado por Juan Carlos I, Francis Franco (nieto del dictador), Rosa Villacastín y Lourdes Crespo, amiga y ahijada de la fotoperiodista Queca Campillo, amiga íntima del emérito durante 30 años, y José Luis Ortega, ex jefe de gabinete de doña Sofía, entre otros tantos invitados.

En este programa, se analizarán las diversas confesiones del Rey Juan Carlos I, pero también se ahondará en cómo influyó en su vida tanto el Caso Noos como la llegada de Corinna a su vida. Y no solamente eso, sino también las circunstancias en las que se produjo su abdicación y exilio, así como las diversas incógnitas que existen en torno a su herencia.

¿Cuándo se emite el capítulo final de ‘La Agencia’?

En principio, según estaba establecido en un primer momento, se iba a emitir este miércoles 3 de diciembre. A pesar de todo, y como suele ocurrir, la actualidad manda, por lo que se ha dado el paso de retrasar ese final hasta dentro de una semana. Todo ello si no ocurre nada extraordinario que haga que la cadena opte por volver a cancelar su emisión.

De esta manera, el próximo miércoles 10 de diciembre, tras la nueva entrega de La isla de las tentaciones 9 presentada por Sandra Barneda, los espectadores de Telecinco disfrutarán del final de La Agencia. Así pues, podrán dar por resueltas muchas de las dudas que han surgido en los últimos episodios que hemos podido disfrutar en las últimas semanas. Estamos completamente convencidos de que la espera merecerá la pena. ¡Comienza la cuenta atrás!