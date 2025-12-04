Muere repentinamente en su casa a los 41 años el entrenador Liam Gleason

El mundo del deporte universitario en Estados Unidos está de luto y conmocionado por la muerte de Liam Gleason. El entrenador de lacrosse masculino de la Universidad de Siena falleció a los 41 años tras sufrir una caída en su casa que derivó en un traumatismo craneoencefálico que ha acabado con su vida, dejando esposa y tres hijos y un vacío enorme en su equipo universtario.

«La Universidad de Siena está profundamente entristecida por compartir la trágica noticia del fallecimiento del entrenador principal de lacrosse masculino, Liam Gleason . El entrenador Gleason, quien acababa de cumplir 41 años el viernes pasado, falleció el miércoles después de las lesiones sufridas el domingo en un accidente en casa. A Liam le sobreviven su amada esposa de 12 años, Jaclyn, sus tres queridos hijos: su hija Kennedy y sus hijos Penn y Tate; sus padres, Kevin y Susan, su hermano, Brendan (Allie) y sus familias extendidas», escribió la Universidad en un desgarrador comunicado.

«Una pérdida repentina e insensata conlleva un dolor incomprensible», declaró el presidente de Siena, Chuck Seifert, Ph.D. «Es difícil imaginar a alguien más querido y admirado universalmente que Liam. Nuestra comunidad fue bendecida por la vida del entrenador Gleason».

We are heartbroken to share the tragic news of the passing of men’s lacrosse head coach Liam Gleason All are welcome to join us for a funeral service Saturday at 11 AM at the UHY Center We love you, Coach 💚💛 📰 https://t.co/DhbOheitOo#FAMILY pic.twitter.com/9Eu0CRVRpi — Siena Saints (@SienaSaints) December 3, 2025

«La comunidad de Siena está devastada por esta indescriptible tragedia», declaró el vicepresidente y director de Atletismo, John D’Argenio. Liam, el décimo entrenador principal en la historia del lacrosse masculino de Siena, alcanzó la cima de su carrera como entrenador principal la primavera pasada. Obtuvo los honores de Entrenador del Año de la ECAC y la MAAC tras liderar a los Saints al cuarto Campeonato del Torneo MAAC del programa. Bajo la tutela del entrenador Gleason, Siena logró un récord general de 11-5 y obtuvo una parte del título de la temporada regular de la MAAC con una marca de liga de 7-1, asegurando la primera clasificación nacional del programa en 14 años, ubicándose en el puesto número 20 tanto en la encuesta de entrenadores de la USILA como en la encuesta de medios de Inside Lacrosse KANE el 5 de mayo.

Liam regresó a Loudonville en junio de 2018 para dirigir el programa masculino de lacrosse, tras haber comenzado su carrera como entrenador universitario como asistente de los Saints bajo la dirección de Brian Brecht entre 2008 y 2010. Como coordinador defensivo del equipo, ayudó a orquestar uno de los trienios más decisivos en la historia del programa, que culminó con el primer Campeonato del Torneo MAAC de Siena y su participación en el Torneo de la NCAA en 2009. Los Saints también ganaron los títulos de la Temporada Regular de la MAAC en 2009 y 2010.

Originario de Wading River, Nueva York, Liam se graduó en 2007 de la Universidad de Albany, donde brilló como defensa y posteriormente como entrenador asistente con Scott Marr. Liam pasó siete temporadas (2012-18) como entrenador principal asociado en su querida alma máter, ayudando a guiar a los Great Danes a seis torneos consecutivos de la NCAA, destacando una participación en la semifinal nacional en 2018.