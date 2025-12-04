Marta Sánchez se rompe al recordar la muerte de su hermana: «Era una mujer excepcional»

El pasado miércoles 3 de diciembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, presentada por Sonsoles Ónega. Entre otras cuestiones, fueron testigos de cómo la presentadora recibió en plató a Marta Sánchez. La artista se pasó por el programa para presentar su nuevo disco y su nueva gira con motivo de sus 40 años en la música. En un momento dado de la entrevista, tras hacer un repaso a su trayectoria, Sonsoles Ónega preguntó a la cantante sobre su familia. De esta forma, recordaron momentos verdaderamente especiales para ella, pero también los más duros. Un ejemplo lo encontramos en Paz, la hermana de Marta Sánchez, que falleció en 2004 por culpa de un cáncer. Una noticia que le sorprendió en televisión. Para recordarla, el equipo de Y ahora Sonsoles emitió unas imágenes de los 90, en la que Paz, la hermana de Marta, aparecía por sorpresa en un programa que presentaba Nieves Herrero.

En ese vídeo, los espectadores podían ver cómo las hermanas no solamente bromeaban, sino también compartían miradas cómplices. «Yo estoy encantada. Estoy encantada con sus éxitos, me gustan mucho sus canciones y estoy encantada de que cada vez vaya más para arriba», comenzó diciendo Paz. Y añadió: «Pero también la quiero algo para mí, que veo que está siempre con su público», comentó, con cariño, respecto a su hermana. Visiblemente emocionada, Marta Sánchez confesó que le había impactado muchísimo volver a oír su voz. Un comentario que sorprendió muchísimo a Sonsoles Ónega: «¿Más que verla?» La invitada de Y ahora Sonsoles lo tuvo claro: «Mucho más». Respiró profundamente para intentar recomponerse, por lo que la presentadora aprovechó para preguntar algo más: «Ella cantaba también, nunca dio el paso. ¿Era tímida?». La artista respondió: «Le gustaba, afinaba. Pero decía que yo cantaba y ella estudiaba. Hizo idiomas».

Pero no todo queda ahí, puesto que la autora de Las hijas de la criada quiso saber algo más sobre la hermana de Marta Sánchez: «¿Era crítica contigo? En eso te pareces a Rosalía. La hermana de Rosalía es muy crítica con ella», comentó. La invitada no solamente lo admitió, sino que quiso compartir una anécdota con Sonsoles Ónega.

«Era muy exigente. En un aeropuerto llegábamos tarde a un avión y yo le firmé un autógrafo un poco rápido a un niño. Mi hermana me preguntó: ‘¿quién te crees que eres?’ Y no me habló en todo el vuelo», recordó. Poco después, quiso hacer hincapié en lo importante que era Paz para ella: «Era una mujer excepcional. Una dama. Todo el mundo la recuerda con muchísimo cariño».

Lejos de que todo quede ahí, Marta Sánchez también quiso confesar algo más durante su paso por el programa Y ahora Sonsoles: «Todo el mundo la echa de menos. Dejaba huella», aseguró. Todo ello mientras reconocía que, a pesar del tiempo, guarda muchísimos recuerdos de su hermana Paz. ¡Eran inseparables!