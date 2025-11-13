Laura Sánchez se sincera en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre su enfermedad: «La vida te avisa»
La modelo, actriz y presentadora padece diabetes tipo 1 desde hace cuatro años
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Y ahora Sonsoles se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que el equipo capitaneado por Sonsoles Ónega hace un excepcional trabajo para contar con los testimonios más buscados, pero también con las entrevistas más sorprendentes. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega emitida el pasado miércoles 12 de noviembre, en la que Laura Sánchez se pasó por el plató del programa de Antena 3 para sincerarse sobre su carrera profesional, puesto que continúa triunfando como modelo, presentadora y actriz. Pero no todo quedó ahí, puesto que también quiso hablar de la enfermedad crónica que padece, con la que convive día a día desde hace aproximadamente cuatro años. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la diabetes tipo 1 que le diagnosticaron en 2021.
De hecho, Laura Sánchez se ha convertido en embajadora de esta enfermedad que padece. «Al principio no me lo creía por la desinformación que hay alrededor de la diabetes. ¡Me sorprendió porque no comía dulces! Esa fue mi primera reacción», comentó la andaluza durante su paso por Y ahora Sonsoles. Acto seguido, no dudó en ir mucho más allá: «Mi doctora me dijo: ‘te queda tanto por aprender…’. Y entonces me tomé eso como un reto personal», aseguró, bajo la atenta mirada de Sonsoles Ónega. «Yo creo que las cosas te pasan por algo en la vida, y si me ha tocado tener diabetes para visibilizar y dar a conocer…», aseguró, y añadió: «Mañana mismo estoy en una jornada con grandes endocrinos y grandes doctores en la que vamos a hablar de cómo llevar los síntomas previos y cómo llevar unos hábitos saludables». En su caso, «el cortisol me enfermó a mí», reconoció en el programa de Antena 3.
«Lo primero que te dicen es si tienes antecedentes. Fuimos investigando de dónde venía. Yo no tenía a nadie con diabetes», reconoció. Más tarde, descubrieron que su diabetes tipo 1 venía dada por «estrés emocional prolongado en el tiempo». Acto seguido, fue más allá: «¿Qué lo provocó? La maternidad… o la no maternidad. O la falta de maternidad», reconoció.
«Entonces, la vida te dice: ‘Esto es un aviso, y es tu salud, y hay que cuidarla’. Desde entonces intento estar untada en mantequilla a todo lo que me viene externo, que es absurdo», reflexionó. Además, hizo hincapié en lo importante que es cuidar nuestra salud: «Me he provocado una enfermedad crónica y autoinmune. Y, de momento, sin cura».
Lo que es un hecho es que, debido a su enfermedad, Laura Sánchez trata de relativizar el estrés en todo momento. Por si fuera poco, diversas experiencias personales, como es la muerte de su padre en julio de 2023, le han brindado la posibilidad de valorar aún más lo que es realmente importante: «Te das cuenta de que estamos un ratito. Al final nunca pasa nada. Si llegas tarde, llegas tarde. Pides perdón y ya está».
