Sonsoles Ónega sorprende al confesar su afición: «Mi gran disfrute es…»

Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las grandes referentes de actualidad en nuestro país, de eso no cabe duda. La popular presentadora y periodista lidera las tardes de Antena 3 con Y ahora Sonsoles, su propio programa de televisión. Una emisión que ha sido elegida por el público español, por encima de sus grandes competidores. Ahora, con la nueva temporada de Atresmedia en marcha, no va a ser menos. De esta manera, como cada tarde, emitió una nueva entrega del programa en la cadena. Un encuentro televisivo donde se emitió la sección de Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz.

La profesional acudió al formato con el objetivo de dar consejos prácticos contra las humedades. Además, quiso mostrar una serie de utensilios domésticos que pueden venir muy bien en este tipo de casos. Un tema muy interesante que tenía a la presentadora completamente cautivada. De hecho, confesó que uno de sus pasatiempos favoritos es una tarea que muchos odian. «Mi gran disfrute es limpiar el coche», admitió. Unas declaraciones con las que la periodista sorprendió a todos.

Begoña Pérez comenzó a recomendar algunos utensilios que podrían ir muy bien en esta tarea. Fue así que les enseñó un palo telescópico, al cual se le podía poner una bayeta. De esta manera, se pueden mantener los techos y las superficies altas en buen estado. Pues, se puede acceder a ellos y quedan completamente limpios y sin suciedad.

Al verlo, Sonsoles Ónega no pudo evitar confesar que le daría otra utilidad. «Esto me encanta para limpiar el coche. Me gusta para el techo», indicó. Y es que, la presentadora miraba el objeto con mucho interés. «Con una esponja gigante cojo el Mistol y pim pam pim pam», comentó con humor. Seguidamente, realizó el gesto con las manos para mostrar cómo lo haría ella. Pues, limpiar el coche es su ritual de limpieza favorito.

La condición de Sonsoles Ónega para fichar por Atresmedia

Como es bien sabido por todos, la periodista era un rostro conocido en la familia de Mediaset España. Pero, la vida le presentó la oportunidad de unirse a Atresmedia. Una opción que no quiso dejar escapar, pero que aceptó con una condición. «Fue repentino e inesperado, primero para mí. Pensaba que me jubilaría en Telecinco porque era mi casa. También CNN+, pero sobre todo Mediaset, donde he hecho lo más importante de mi carrera profesional hasta entonces», dijo en el pódcast Drama Queen.

«No sé si lo he contado, pero te lo voy a contar. Dije que no quería hacer la mañana. Primero, porque ya había alguien en la cadena que lo hacía. Y segundo, porque en la cadena de la que me iba lo hacía quien me había dado grandes consejos y oportunidades», confesó. Con estas declaraciones, Sonsoles Ónega hizo referencia a las presentadoras Susanna Griso, que trabaja en las mañanas de Antena 3, y a Ana Rosa Quintana, que hace lo propio en Telecinco.