El pasado lunes 23 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, presentada por Sonsoles Ónega, en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ver cómo el cantante Francisco acudió al plató del programa para protagonizar una emotiva e íntima entrevista. Así pues, se hizo un repaso a su trayectoria profesional, peor también personal. Como era de esperar, Francisco no pudo evitar emocionarse al recordar que podía haber perdido la vida, pero también lo durísimo que fue el fallecimiento de su hermano. Fue entonces cuando la presentadora aprovechó la ocasión para preguntar al cantante cómo le gustaría que le enterrasen. Así pues, el invitado de Y ahora Sonsoles desveló que su deseo es que le incineren y echen sus cenizas al mar Mediterráneo. «Dicen que está prohibido que esparzan tus cenizas, pero yo siento que pertenezco al mar», reconoció Francisco, visiblemente emocionado.

Y añadió: «Toda la vida proviene del mar y, cuando estoy ahí, siento la llamada de la naturaleza», explicó. Todo ello mientras dejaba muy claro que su pretensión no es que le hiciesen «una despedida seria», sino todo lo contrario. «Quiero una banda, cerveza y jamón para mis amigos, y juerga», comentó el artista, entre risas. En ese preciso instante, el invitado de Y ahora Sonsoles desveló que, aunque es católico, sí que creía en la reencarnación: «Somos energía y nuestra energía sigue en otro plano». Es más, desveló que se había reencarnado hasta en dos ocasiones: «Me dijeron que la última vez me reencarné en un perro de caza». Un comentario que dejó completamente sin palabras a la propia Sonsoles Ónega. Fue entonces cuando el artista no dudó un solo segundo en animar a la presentadora del programa de Antena 3 para que se acercase a él, puesto que tenía «unas marcas» que comprobaban esa teoría.

Lo que la periodista no esperaba es que se tratase de una broma. Y es que, nada más acercarse a su invitado, Francisco hizo el amago de «morderla». Como era de esperar, Sonsoles Ónega rápido dio un brinco, visiblemente sobresaltada por lo ocurrido en directo: «¡Qué susto me ha dado!», exclamó, entre risas.

Evidentemente, su reacción no pasó desapercibida para el cantante, ya que tampoco pudo evitar las carcajadas. Así pues, Francisco confirmó que era una broma que solía hacer habitualmente para divertirse. «Has querido vacilarme, ¿eh?», preguntó la presentadora del programa que se emite de lunes a viernes en Antena 3.

Y fue más allá, realizando una sorprendente confesión: «Nunca me ha pasado esto en una entrevista». Con orgullo, el invitado de Y ahora Sonsoles no dudó un solo segundo en responder con contundencia a la periodista: «He sido el primer artista que ha asustado en directo». ¡Uno de los instantes a destacar de la nueva entrega, qué duda cabe!