‘Dra Fabiola Jones’: horario y cómo ver el estreno (online y tv) del programa que sustituye a Buenafuente

La 1 de Televisión Española está afrontando la recta final del 2025 por todo lo alto, de eso no cabe duda. Hace unos días, la cadena presentó a sus espectadores Hasta el fin del mundo, un programa de aventuras donde celebridades de nuestro país recorren Latinoamérica en mochila. Un formato muy acertado que ha llegado junto a otra de sus apuestas: Dra Fabiola Jones. La española es una veterinaria que lleva más de una década habitando por la sabana de África. La protección de la fauna salvaje es su misión vital. Una labor donde combina ciencia y divulgación. Pues, quiere mostrar lo urgente y necesario que es cuidar la naturaleza.

A lo largo de cada entrega, el espectador tiene la oportunidad de acompañar a Fabiola, la protagonista del formato, en sus rescates. De esta manera, se podrá ver su paso por la fauna salvaje, las revisiones de campo, los dispositivos de seguimiento, las patrullas nocturnas contra furtivos y la aparición de animales como rinocerontes, elefantes, leones o guepardos. Una aventura que ha sido grabada entre Sudáfrica y Namibia. Además, se mostrará no solo las historias reales que tienen lugar, también la belleza y la fragilidad de los ecosistemas africanos.

Lejos de quedar aquí, este formato televisivo aprovecha para mostrar cómo es la protección de los rinocerontes, el furtivismo, la desaparición de hábitats, el rescate de guepardos huérfanos o el impacto que está teniendo el cambio climático en la vida salvaje. Todo ello sumado a la labor de las personas que hacen esto posible. Pues, esto no podría llevarse a cabo sin los guardaparques, los veterinarios que cuidan esta fauna salvaje, los voluntarios locales y las comunidades que conviven con los animales de la zona.

¿Horario y cómo ver el estreno de ‘Dra Fabiola Jones’?

Producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP España, el programa de Dra Fabiola Jones emitirá su primera entrega este jueves, 4 de diciembre. Un lanzamiento que tendrá lugar a partir de las 23:00h (hora antes en las islas Canarias). Pues, comenzará a emitirse después de La Revuelta, programa presentado por David Broncano.

Para poder verlo, tan solo hay que tener sintonizado el canal de La 1 de Televisión Española en la televisión. Pero, en el caso de no tener este dispositivo, también es posible verlo gracias a la plataforma de RTVE Play. Para ello, tan solo hará falta estar registrado como usuario. Pues, luego ya será posible acceder al contenido.

¿Por qué La 1 retira ‘Buenafuente’ de su programación?

Tal y como se confirmó el pasado mes de noviembre, Andreu Buenafuente se ha retirado de manera temporal de la televisión por prescripción médica. Y es que, el «exceso de carga laboral» le ha terminado pasando factura. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el presentador de Buenafuente no puede llevar a cabo el formato, la cadena ha optado por quitarlo de su programación. Al menos, por ahora.

De momento, se desconoce cuándo se producirá la vuelta del comunicador a la televisión. Pues, su salida se debe con el objetivo de mejorar su salud. Pero, lo que sí se sabe es que es uno de los presentadores de las Campanadas de Fin de Año del próximo 31 de diciembre.