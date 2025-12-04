La detenida por matar a su hijo de 4 años está embarazada, es venezolana y sólo lleva un año en Garrucha

La mujer detenida por la muerte violenta de su hijo de cuatro años en Garrucha (Almería) mantenía una relación sentimental con el otro hombre detenido, pese a tener en vigor una orden de alejamiento sobre ella. Ambos son venezolanos y llevaban un año empadronados en Garrucha aunque, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, llevaban meses viviendo en Vera. Además, cabe destacar que, tal y como han informado a este periódico fuentes conocedoras, la mujer está embarazada.

Ambos han sido arrestados tras el hallazgo del cuerpo del pequeño, que fue localizado la noche del miércoles en una playa situada entre Garrucha y Mojácar, frente a una gasolinera.

Los servicios de emergencia habían recibido, a las 20:10 horas, un aviso por la desaparición del menor en circunstancias extrañas. La alerta activó un dispositivo de búsqueda en el que participaron Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Finalmente, el cadáver fue localizado sobre las 23:30 horas por agentes del Instituto Armado, que procedieron de inmediato a la detención de la madre y de su pareja.

El detenido no es el padre biológico del menor. Según fuentes de la investigación, el progenitor se encuentra fuera de la provincia de Almería. La madre, de 21 años, aunque empadronada en Garrucha, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense, concretamente en Vera.

Las primeras diligencias apuntan a que se trata de una muerte violenta. Será la autopsia, ya ordenada, la que confirme las causas exactas del fallecimiento y el momento de la muerte. Mientras tanto, la investigación permanece bajo secreto de sumario con el objetivo de esclarecer el grado de implicación de cada uno de los arrestados.

Una circunstancia especialmente grave que han constatado los investigadores es que el hombre tenía activa una orden de alejamiento respecto a la madre del niño. Este hecho plantea interrogantes sobre cómo se permitió el contacto entre ambos y qué medidas de control estaban en vigor.

La conmoción en la localidad ha sido total. El Ayuntamiento de Garrucha ha declarado este jueves día de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio a las 13:00 horas a las puertas del Consistorio como muestra de duelo. Numerosos vecinos han acudido al acto, profundamente consternados por la brutalidad del suceso.

La Guardia Civil y el juzgado competente siguen analizando todos los indicios para esclarecer completamente las circunstancias del crimen, mientras la autopsia y los informes periciales se consideran claves para avanzar en la instrucción.