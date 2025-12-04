Denuncian a un profesor del colegio Montesión de Palma por conductas inapropiadas con alumnas

El colegio Montesión de Palma se ha visto envuelto en una investigación interna y policial después de que uno de sus docentes más veteranos fuera apartado de sus funciones de manera cautelar, tras detectarse un supuesto contacto inapropiado con una alumna de bachillerato de tan sólo 17 años.

La Policía Nacional, a través de la UFAM (Unidad de Atención Familia Mujer), ha abierto una exhaustiva investigación tras recibir una denuncia por parte de la dirección del centro escolar. La situación salió a la luz a principios de esta semana, cuando la dirección tuvo conocimiento de que el citado profesor habría mantenido comunicaciones directas con la menor a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Una vez detectados estos hechos, el docente fue inmediatamente apartado de sus funciones y se informó de todo lo sucedido a los padres de la víctima y a la autoridad policial. Fuentes próximas a la investigación a las que ha tenido acceso OKBALEARES, confirman que las comunicaciones interceptadas son de un contenido totalmente inapropiado y fuera de lugar. En los mensajes de WhatsApp podía leerse conversaciones en las que se ofrecían «favores» a cambio de exámenes.

Fuentes oficiales de la Policía Nacional han confirmado que en los próximos días está previsto que se tome declaración a la presunta víctima. Es decir, a la menor de 17 años, y se le solicite que aporte todas las pruebas de las que disponga para el esclarecimiento de esta desagradable situación. Del mismo modo, también confirman que el veterano profesor, hasta la fecha, no había sido denunciado nunca y no le constan antecedentes.

Nada más hacerse público la suspensión del profesor, en el centro de Montesión la noticia generó un aluvión de comentarios y especulaciones entre la comunidad educativa y los padres.