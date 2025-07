El reputado actor Lorenzo Lamas, conocido por su papel en el culebrón ochentero Falcon Crest y por su interpretación de Tom Chisum —el chico bueno de Grease—, ha roto su sexto matrimonio. Tan solo dos años le han hecho falta al rey de las camas para decidir que prefiere volver a dormir sin compañía. Todo se remonta al pasado 21 de enero, día en el que Lorenzo alegó «diferencias irreconciliables en su relación» que le motivaron a separarse de Kenna Nicole Smith, su hasta entonces compañera.

Con esta decisión, el americano ha puesto fin a un vínculo sentimental que se consolidó en el año 2023 tras una boda por todo lo alto a bordo del crucero Wonder of the Seas. Unas informaciones que ha publicado el medio estadounidense TMZ, que ha tenido acceso a documentos que reflejan todos estos datos. Una demanda de divorcio interpuesta por Lamas, gracias a la que hemos podido saber que fruto de esta unión no han tenido descendencia común.

Lorenzo Lamas y Kenna Nicol Smith. (Foto: Instagram)

El apodado rey de las camas —debido a una exitosa campaña publicitaria de la marca de ropa de cama Reig Martí en la década de 1980— ha hecho honor a esta designación por la agitada vida afectiva que ha mantenido a lo largo de su trayectoria. Anteriormente estuvo casado hasta en otras cinco ocasiones. Su periplo amoroso comenzó en el año 1981 junto a Victoria Hilbert. Posteriormente, se ennovió con Michele Smith, con la que vivió una tormentosa separación motivada por la manutención de sus dos hijos. Al lado de Daphne Ashbrook, tampoco prosperó el idilio, aunque en el tiempo que convivieron, fueron padres de una niña. Pero todos estos encadenados fracasos no impidieron que volviera a intentarlo con Kathleen Kinmont, su compañera en la serie Renegado. Tras estas, llegaron Shauna Sand y Shawna Craig. Ahora, después de la ruptura con Smith, ¿volverá a enamorarse Lorenzo Lamas, el rey de las camas?

La corta historia de Lorenzo y Nicole

Con cinco matrimonios fallidos a sus espaldas, Lorenzo Lamas aseguró que no volvería a pasar por el altar. Unos planes que se truncaron en el momento que conoció a Kenna Nicole Smith. Una joven 27 años menor que él, que se dedica al mundo del modelaje, el diseño y también a la escritura, y de la que se confesó completamente enamorado. Al año de conocerse, en 2021, el actor hincó rodilla y le pidió matrimonio a su ya ex pareja. Una romántica petición que tuvo lugar en un viaje a Las Vegas en una fecha muy simbólica, el 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín.

Pese a la prematura determinación —ya que solo llevaban 12 meses conociéndose—, en aquel tiempo Lorenzo se declaró un hombre profundamente enamorado y describió su noviazgo como: “Los meses más románticos de su vida», según unas declaraciones a la revista People. «Es un amor sin igual y estamos deseando que llegue el día en que nos convirtamos en marido y mujer”, reflejó en redes sociales. «Sentimos que nos ha tocado la lotería, me tiene cautivo», continuó relatando. Una pasión efervescente que se ha consumido por completo.