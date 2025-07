Ana Obregón ha contado por primera vez cómo descubrió, en 1994, la infidelidad de Alessandro Lequio, el padre de su hijo. Durante tres años -de 1991 a 1994-, la actriz y el colaborador televisivo fueron la pareja del momento hasta que la presentadora se percató de que el aristócrata le estaba siendo desleal tras los incesantes rumores. Tres décadas después de la pillada, ahora ha sido Obregón la que ha dado un paso adelante y ha desvelado con todo lujo de detalles cómo confirmó ella misma que las sospechas eran ciertas.

Así descubrió Ana Obregón la infidelidad de Lequio

Un año después del nacimiento de su unigénito en común, Aless Lequio -que falleció en mayo del 2020 tras una larga lucha contra el cáncer-, Ana Obregón descubrió que el padre de su hijo le era desleal con la azafata Silvia Tinao. Un secreto a voces del que ella misma quiso cerciorarse, tal y como ha desvelado en Y ahora Sonsoles.

Ana Obregón y Lequio. (FOTO: GTRES)

«Yo no debería contarlo, pero lo voy a contar», ha comenzado diciendo la actriz, que actualmente mantiene una relación muy buena con el padre de su hijo: «Pues resulta que yo me encuentro una amiga mía, que no voy a decir el nombre, de hacía mil años, y me la encuentro cerca de mi casa. Y digo, «uy, cuánto tiempo». Y ella me dijo: «Al que veo mucho al padre de tu hijo». Le dije, «ah, sí, no me digas». Digo, «¿dónde?» y me dice: «Pues mira, yo vivo aquí en tal sitio. Y yo le veo siempre a las ocho que entra». Y digo, «no, a las ocho está en una reunión o algo, ¿sabes?». Total, que le dije a mi amiga: «Mira, la próxima vez que le veas entrar, me llamas».

Y así fue. Al poco tiempo, cuando su hijo Aless tenía tan solo un año, Obregón recibió la alerta de su amiga: «Yo me acuerdo que estaba con mi hijo Alex, que era pequeñito, porque todo esto mi hijo tenía como un año así. Y estoy en casa y me llama mi amiga. Me dijo: «Acaba de entrar», porque éramos como del FBI. «¡Qué fuerte!», dije. Tuve un ataque nervios. Menos mal que tenía una persona que me ayudaba, porque estaba trabajando muchísimo. Le dije que se quedara con Aless. Yo quise verlo para que no me llamara loca. Total, es que hay que verlo. Cogí el coche a toda leche. Fui para allá y con los nervios, y yo no veo nada de lejos, me deje las gafas. Encuentro la calle, entro y eran como dos edificios y lo veo en la ventana. Pero yo solo veía oculto porque no tenía las gafas. Y le dije a mi amiga que me diera unas gafas o unos anteojos, porque yo quería ver si era».

Ana Obregón y Alessandro Lequio. (FOTO: GTRES)

Minutos después, la presentadora no dudó en acudir hasta el piso donde vio a Lequio siéndole desleal: «Total que me crucé. Esto es histórico. Hay que verlo. Cojo y me planto. Le veo en los anteojos y efectivamente. Era él al lado de la carita de la otra. Y dije, «voy a ver más». Llamé a la puerta y me abre la tipa, oye. Pero no me lo puedo creer. Que me abre la tipa. Le digo, «oye, que salga el padre de mi hijo». Y se queda así y dice, no, aquí no está el padre de tu hijo. Y yo, ¿cómo que no? Digo, mira, además de puta eres mentirosa. La insulté. Creo que todo el mundo lo hubiera hecho. Y hay que verlo. Y él entonces estaba por ahí escondido».