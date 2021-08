Jesús Vázquez es imparable. El mítico presentador ha protagonizado la última entrega de ‘Volverte a ver’, espacio conducido por Carlos Sobera. A lo largo de la entrevista, el gallego ha hablado sobre los aspectos de su vida que le han ido marcando. Desde el fallecimiento de su madre, al amor de su vida, Roberto Cortés, con quien lleva casi 20 años. También, ha revelado el infierno que vivió por el caso Arny, sin duda la peor etapa de su vida.

Con angustia y dolor, Vázquez ha vuelto a recordar el momento en el que le involucraron en aquel escándalo de prostitución de menores. Ha revelado que cuando se pudo pronunciar públicamente sobre el caso fue “muy liberador”. Fue en el programa presentado por Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’ donde el comunicador lo hizo por primera vez el pasado año. «No sabes en las redes las cosas tan bonitas que me ha puesto la gente, tan, tan increíblemente bonitas», explicó por aquel entonces.

El que fuera el último presentador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ también ha contado que después de aquella entrevista, una periodista a la que no ha querido nombrar, le pidió perdón mediante un artículo que se publicó. «Diciéndome que ella participó en aquel linchamiento porque entrevistó a algunos de los testigos. Cuenta que los testigos le dijeron que todo era mentira. Me decía: ‘Te pido mil perdones por el daño, no era consciente que tú y tu familia estabais sufriendo tanto. Nunca me perdonaré por la periodista de mierda que fui’», ha dicho Jesús sobre esta complicada historia.

Vázquez también ha querido echar la vista atrás y explicar cómo vivió el fallecimiento de su madre. De hecho, ha llegar a desvelar que le había mentido en su lecho de muerte junto a sus hermanos para que ella creyese que su hijo ya no estaba implicado en aquel caso que puso patas arriba a su entorno familiar. “Después de mentirle a mi madre yo tenía que volver a la realidad. A todos los sitios que me llamaban, que no eran muchos, yo iba. Justo me llamaron de ‘Canal Sur’. Yo dije que no me iba a rendir hasta que saliese la verdad. Me llamó mi hermano y me dijo que ya. Llegué a Sevilla y me subí a otro AVE de vuelta. No te puedes imaginar cómo fue ese tren de vuelta”, ha contado.

Por otro lado, y tocando temas más alegres, Jesús Vázquez ha recordado su historia de amor junto a Roberto Cortés, con quien lleva casado cerca de 15 años. “Me sedujo él a mí de lejos”, ha confesado entre risas. “Es el tipo de chico que me gustaba. A través de un amigo en común le dije que le invitaba a tomar una copa y me rechazó”, ha añadido. Sin embargo, el presentador insistió y fue cuando saltó la chispa entre amos.