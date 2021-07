Después de la victoria la pasada semana de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ y las polémicas que han surgido en los últimos meses en torno a la figura de la mujer de Antonio David Flores y su papel en la guerra abierta del excolaborador y Rocío Carrasco, ayer, Telecinco emitió en prime time el especial, ‘Ahora, Olga’. Un controvertido programa en el que se esperaba que Olga Moreno respondiera a todas las informaciones que la hija de Rocío Jurado había proporcionado en la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

De la misma manera que ocurrió en la final del reality, ha sido Carlos Sobera el encargado de estar al frente del formato, en el que estuvieron presentes Isabel Rábago, Marta López, Kiko Matamoros, Maestro Joao, Cristina Tárrega y Antonio Rossi en calidad de entrevistadores. Un programa que, desde el principio, ha sido muy criticado.

Muchos de los participantes en el debate han recalcado la importancia del testimonio de la mujer de Antonio David Flores y su derecho a explicarse, aunque algunos, como Isabel Rábago, han insistido en que resultaba necesario que fundamentase sus declaraciones con documentación, de la misma manera que ha hecho Rocío Carrasco en su docuserie.

Por su parte, Carlos Sobera ha declarado en que todo el mundo tiene que tener la opción de ofrecer su versión de las cosas: «en una sociedad civilizada, todo el mundo tiene derecho a dar su versión, Antonio David lo hizo y Rocío Carrasco también. Le hemos dado la oportunidad a Olga Moreno pese a que Antonio David Flores ha demandado a Mediaset. Recalcamos que solo hablaremos de lo pertinente a Olga Moreno, y que todos esperamos que el encuentro entre madre e hijos tenga lugar», afirmó.

El presentador quiso dejar claro que la intención del espacio no era otra que Olga Moreno pudiera responder a las informaciones que tenían relación directa con ella y cuando Isabel Rábago preguntó sobre algunas cuestiones relacionadas con Antonio David, dejó caer que él tendría su espacio para expresarse más adelante. Una afirmación que contradice el discurso inicial de la cadena cuando rescindió su contrato al saber que había maltratado presuntamente a Rocío Carrasco. Por ahora no se conocen más detalles sobre esta posibilidad.

Pocas horas antes de que Olga se sentara en el plató, la propia Isabel Rábago sembraba la duda en su perfil de Instagram, Con una imagen suya ante el espejo, la colaboradora escribía: «ahora, yo… [emoji de silencio] Ojalá todos se sentaran en un plató como se sentó Rocío Carrasco. A ella se le pudo preguntar todo y por todos. Pero todos no son como ella. Fin», recalcaba, insinuando que no se le podría cuestionar libremente. Así lo expresaba además en ‘Ya es mediodía’: “mis preguntas tienen que ser referidas única y exclusivamente a Olga Moreno, porque hay temas que a ella no le compete contestar, es un aviso para navegantes”.