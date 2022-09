No cabe duda de que este 22 de septiembre ha pasado a ser uno de los días más felices para Tamara Falcó, y no es para menos. Era hace tan solo unas horas cuando la marquesa de Griñón hacía uso de su Instagram para anunciar su compromiso con Íñigo Onieva por medio de una publicación de lo más romántica en la que enseñaba su anillo.

Ahora, en plena resaca emocional por esta inesperada pedida de mano, la ganadora de MasterChef Celebrity ha salido a la calle con la mayor de las alegrías y sin problema alguno a la hora de atender a los medios de comunicación que esperaban su aparición. Sin poder esconder la gran sonrisa de su rostro, Tamara admitía que está “muy feliz” mientras enseñaba, con mucho orgullo, la sortija que adorna su mano derecha y que deja entrever que suenan campanas de boda de cara al 2013.

De esta manera, la hija de Isabel Preysler ha puesto el broche de oro a dos años de relación con Íñigo Onieva de la mejor de las maneras. Algo que ha quedado reflejado en su post de redes sociales, con una dedicatoria de lo más romántica hacia su futuro marido: “Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte @ionieva me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado. ¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor… y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor”, ha comenzado escribiendo, para después entrar en más detalles sobre lo que el empresario le hace sentir: “Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Atrás dejo la perfección mundana por una que para mí tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro. Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero @ionieva”, zanjaba la hija de Carlos Falcó en una imagen que ya ha alcanzado los más de 130.000 “me gusta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los rostros conocidos que han querido plasmar en la instantánea la felicidad que sienten por esta buena nueva. Este es el caso de Cristina Pedroche, Claudia Osborne, Nuria Roca, Rosa Benito, Rosario Mohedano o incluso el mismísimo Íñigo Onieva, que ha correspondido a su prometida con unas palabras cargadas de cariño: “Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta! Love u”.